В г. Нижний Тагил ведется компания против мэра

«Исаева живет не в безвоздушном пространстве и ее мэрство имеет историю. Ее недруги, приобретенные в период выборов, сохранились и не оставили идеи реванша. Это те люди, которые работали на проигравшего ей Алексея Чеканова, это люди, которые были завязаны на УВЗ. И, естественно, это бывший мэр Николай Диденко и люди, завязанные на него, работавшие в городской администрации, которую Исаева хорошо почистила, – рассказал «Новому Региону» глава Уральской гильдии политических консультантов Константин Киселев. – Конечно, какую-то интригу эта группа лиц может затеять, но надо понимать, что их позиции с каждым месяцем уменьшаются».