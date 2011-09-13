Гребцы из Нижнего Тагила Кузнецов и Ларионов отправятся на тренировку на олимпийский канал

Напомним, в минувшие выходные тагильчане Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов на Чемпионате мира по гребному слалому завоевали олимпийскую лицензию в своём классе «каноэ-двойка». В 2012 году этим воспитанникам тагильской школы гребного слалома «Полюс» предстоит побороться за медали Олимпиады в Лондоне.