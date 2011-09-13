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Posted 13 сентября 2011, 12:58

Published 13 сентября 2011, 12:58

Modified 4 августа 2022, 21:58

Updated 4 августа 2022, 21:58

Гребцы из Нижнего Тагила Кузнецов и Ларионов отправятся на тренировку на олимпийский канал

13 сентября 2011, 12:58
Кузнецов и Ларионов поедут на тренировку на олимпийский канал.

Напомним, в минувшие выходные тагильчане Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов на Чемпионате мира по гребному слалому завоевали олимпийскую лицензию в своём классе «каноэ-двойка». В 2012 году этим воспитанникам тагильской школы гребного слалома «Полюс» предстоит побороться за медали Олимпиады в Лондоне.

17 октября спортсмены планируют отправиться в столицу Британии на тренировочную сессию на олимпийском канале. Но пока решается вопрос финансирования, рассказала корреспонденту радио «Маяк - Нижний Тагил» тренер тагильчан Ольга Гвоздева. В ожидании тренировки спортсмены отдыхают дома. Напомним, в 2008 году Кузнецов и Ларионов завоевали бронзу на Олимпиаде в Пекине.

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Tagil81#Спорт#Соревнования#Кузнецов и Ларионов
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