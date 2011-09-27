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Posted 27 сентября 2011,, 07:53

Published 27 сентября 2011,, 07:53

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Модельный ряд Ford в России

27 сентября 2011, 07:53
Концерн с мировым именем Ford Motor Company не нуждается в особом представлении. Можно лишь сказать, что история его существования составляет уже более ста лет. В числе важных событий развития компании было совместное сотрудничество с Volvo, Mazda, а летом 2010 года было полностью расформировано подразделение Mercury.

Каждый год компания предлагает новые автомобили для всех желающих по всему миру. Так в нынешнем году покупателям в качестве новинки был предложен новый Форд Фокус 3, анонсированный в январе 2010 года.

Модельный ряд автомобилей, поставляемых на российский рынок компанией Ford, достаточно разнообразен и состоит из 15 моделей. В нем нашлось место представителям различных ценовых сегментов. Самым маленьким из них является модель Ka — субкомпактный 3-дверный хэтчбек класса A. Новые автомобили этой модели впервые появились на рынке в 2009 году после Парижской премьеры в октябре 2008 г. Следующий сегмент B представлен двумя моделями: компактными хэтчбеками Fiesta и компактными хэтчбеками-кроссоверами Fusion. В классе C находится сразу семь моделей, самыми новыми из которых являются новый Фокус 3 и Нью Си-Макс. В 2010 году этот ряд был обновлен новыми моделями Mondeo, S-Max, Ranger. Кроме этого здесь располагается семейство компактных легковых автомобилей Focus второго поколения, модернизированных и прошедших рестайлинг в 2008 году. Продолжателями этой линейки и являются новинки третьего поколения.

Элегантными и стремительными формами в этом классе отличается модель Focus Coupe-Cabriolet, над чьим созданием работало итальянское дизайн-ателье Paninfarina. Прекрасным предложением компании являются компакт-вены C-Max 2003 года выпуска, которые были модернизированы в 2007 году. Весной 2010 г. в Женеве компания представила новинки в виде семейства New C-Max на пять мест и New Grand C-Max на семь мест, чье производство было запущено уже в октябре. В этом же сегменте находится и компактный кроссовер Ford Kuga, премьера которого состоялась на выставке IAA-2007 во Франкфурте.

Не малым успехом у потребителей пользуется и семейство среднеразмерных автомобилей Ford Mondeo, относящееся уже к D-классу. Эти автомобили предлагаются с темя типами кузова: седан, хэтчбек и универсал. Это семейство было подвергнуто модернизации в сентябре 2010 г. и стало новинкой в этом году. Сегменту MPV принадлежат новинки все того же 2010 г. — среднеразмерный спортивный мини-вэн на пять или семь мест — S-Max и полноразмерный мини-вэн Galaxy.

Сегмент LCV состоит из трех моделей: новинки 2010 года — компактного пикапа Ranger; семейства компактных легковых коммерческих автомобилей — фургона Ford Transit Connect и грузопассажирского универсала Torneo Connect; семейства малотоннажных легковых коммерческих автомобилей — Ford Transit/Torneo с вариантами кузова фургон, комби, шасси под установку сециальных кузовов и грузопассажирский универсал.

#Общество#Ирина Гольмгрейн#Новые автомобили#Ford Mondeo#Форд Фокус 3#Фокус 3
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