Модельный ряд Ford в России

Модельный ряд автомобилей, поставляемых на российский рынок компанией Ford, достаточно разнообразен и состоит из 15 моделей. В нем нашлось место представителям различных ценовых сегментов. Самым маленьким из них является модель Ka — субкомпактный 3-дверный хэтчбек класса A. Новые автомобили этой модели впервые появились на рынке в 2009 году после Парижской премьеры в октябре 2008 г. Следующий сегмент B представлен двумя моделями: компактными хэтчбеками Fiesta и компактными хэтчбеками-кроссоверами Fusion. В классе C находится сразу семь моделей, самыми новыми из которых являются новый Фокус 3 и Нью Си-Макс. В 2010 году этот ряд был обновлен новыми моделями Mondeo, S-Max, Ranger. Кроме этого здесь располагается семейство компактных легковых автомобилей Focus второго поколения, модернизированных и прошедших рестайлинг в 2008 году. Продолжателями этой линейки и являются новинки третьего поколения.