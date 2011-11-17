Завтра губернатор посетит Нижний Тагил

Posted 17 ноября 2011, 12:26
Published 17 ноября 2011, 12:26
Modified 4 августа 2022, 21:56
Updated 4 августа 2022, 21:56
Как сообщили нам в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, глава области примет участие в заседании Президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, наградит тагильчан - ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Затем Александр Мишарин встретится с работниками организаций бюджетной сферы и представителями ветеранских организаций.
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