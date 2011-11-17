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Posted 17 ноября 2011, 12:26

Published 17 ноября 2011, 12:26

Modified 4 августа 2022, 21:56

Updated 4 августа 2022, 21:56

Завтра губернатор посетит Нижний Тагил

17 ноября 2011, 12:26
Александр Мишарин проведёт в нашем городе целый день.

Как сообщили нам в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, глава области примет участие в заседании Президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, наградит тагильчан - ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Затем Александр Мишарин встретится с работниками организаций бюджетной сферы и представителями ветеранских организаций.

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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