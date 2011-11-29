Чему новички в сфере бизнеса могут научить опытных менеджеров

47-летний Графф часто обращается за помощью к своему 23-летнему наставнику Эрику Листу. Молодой человек помогает ему решить множество технических проблем, например учит его пользоваться последними приложениями для смартфона. Но это не единственная польза от общения с молодым сотрудником. Графф признается, что научился более гибко относиться к рабочему расписанию. Теперь он разрешает сотрудникам работать в неурочные часы и выполнять работу дома или в кафе. Лист со своей стороны признается, что был немало удивлен, когда Графф стал делиться своими управленческими секретами во время их совместного обеда. «Я смог увидеть мир его глазами», - говорит он.