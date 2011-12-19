В областном заксобрании Вячеслав Погудин, возможно, продолжит заниматься социальными вопросами

Posted 19 декабря 2011, 12:15
Published 19 декабря 2011, 12:15
Modified 4 августа 2022, 21:55
Updated 4 августа 2022, 21:55
Напомним, экс-заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике Вячеслав Погудин на прошедших выборах в региональное Законодательное собрание набрал больше всего голосов среди кандидатов в Ленинском районе. И теперь он будет представлять наш город в областном парламенте.
Завтра решится, будет ли новая должность Вячеслава Погудина освобождённой. И также определится, какими вопросами он будет заниматься в Заксобраниии. Вячеслав Викторович признался, что хотел бы работать в социальном комитете, потому что его задачи наиболее понятны и близки ему.
Во вторник на организационном заседании нового состава свердловского Заксобрания также будет решаться возглавит ли Вячеслав Погудин социальный комитет или же просто войдёт в его состав.
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