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Posted 19 декабря 2011, 12:15

Published 19 декабря 2011, 12:15

Modified 4 августа 2022, 21:55

Updated 4 августа 2022, 21:55

В областном заксобрании Вячеслав Погудин, возможно, продолжит заниматься социальными вопросами

19 декабря 2011, 12:15
Делить портфели парламентарии будут завтра.

Напомним, экс-заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике Вячеслав Погудин на прошедших выборах в региональное Законодательное собрание набрал больше всего голосов среди кандидатов в Ленинском районе. И теперь он будет представлять наш город в областном парламенте.

Завтра решится, будет ли новая должность Вячеслава Погудина освобождённой. И также определится, какими вопросами он будет заниматься в Заксобраниии. Вячеслав Викторович признался, что хотел бы работать в социальном комитете, потому что его задачи наиболее понятны и близки ему.

Во вторник на организационном заседании нового состава свердловского Заксобрания также будет решаться возглавит ли Вячеслав Погудин социальный комитет или же просто войдёт в его состав.

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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#Валерия Лошкарева#Политика#Законодательное собрание#Депутаты#Вячеслав Погудин#Социальные вопросы
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