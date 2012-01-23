Областная налоговая служба устраивает семинар в Нижнем Тагиле

Тема занятия: «Отчетность и сроки уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд индивидуальными предпринимателями при отсутствии деятельности. Представление отчетности по налогу на доходы физических лиц». Целью семинара, по данным организаторов, является помощь разным категориям налогоплательщиков. Это занятие будет направлено на повышение грамотности физических лиц и индивидуальных предпринимателей.