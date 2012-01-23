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Posted 23 января 2012, 05:38

Published 23 января 2012, 05:38

Modified 4 августа 2022, 21:55

Updated 4 августа 2022, 21:55

Областная налоговая служба устраивает семинар в Нижнем Тагиле

23 января 2012, 05:38
26 января в здании Налоговой инспекции Нижнего Тагила состоится семинар для налогоплательщиков.

Тема занятия: «Отчетность и сроки уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд индивидуальными предпринимателями при отсутствии деятельности. Представление отчетности по налогу на доходы физических лиц». Целью семинара, по данным организаторов, является помощь разным категориям налогоплательщиков. Это занятие будет направлено на повышение грамотности физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Семинар проводит МИ Федеральная налоговая инспекция № 16 по Свердловской области по адресу: Нижний Тагил, ул. Ломоносова 4. Телефон для справок: 49-59-09. Стоит отметить, что ведомство уже не в первый раз становится организатором семинаров в Нижнем Тагиле.

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#Денис Объедкин#Общество#Семинар#Физические лица#Индивидуальные предприниматели
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