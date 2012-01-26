Устрой себе лето в разгар зимы

К самым ярким представителям игр этой серии относится игрушка Веселая ферма 3.Она не только позволит вам проявит себя в качестве успешного владельца фермы, но и познакомит с фермерскими хозяйствами других народов. Ведь еесюжет построен на том, что вы, как профессионал, будете колесить по миру и помогать восстанавливать фазенды, ранчо и т. д. Не только этим отличается это приложение от себе подобных, но и юмористическими ситуациями, в которых оказывается главный герой и где ему приходится проявлять свою находчивость и смекалку. Но основная цель игры, как и у всех игр этой серии, конечно, успешное развитие земледелия и животноводства. Поэтому, сделайте вздох и начните свой увлекательный путь в мир фермерского хозяйства.