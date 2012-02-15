Почему церковь выступает против равноправия мужчин и женщин?

Чем же вызвано негодование патриархии, и почему Димитрий Смирнов посоветовал думцам скачать библию и ознакомиться с учением Христа, прежде чем принимать вредный законопроект? Священник отметил, что в документе очень часто употребляется слово «гендер». Оно привычно для английского языка и западной цивилизации, однако, в России мы привыкли использовать слово «пол». В чем же принципиальная разница? «Пол» обозначает некоторое физиологическое различие между людьми, в то время как «гендер» определяет социальную роль человека. Таким образом, в законе указывается не равенство полов, а равенство гендерных ролей. По сути дела, название законопроекта нужно изменить с «гарантии равных прав мужчин и женщин» на «гарантии обычных людей и представителей сексуальных меньшинств».