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Posted 20 февраля 2012, 04:33

Published 20 февраля 2012, 04:33

Modified 14 декабря 2023, 15:54

Updated 14 декабря 2023, 15:54

В 2013 году в России могут ввести налог на дорогие дома, автомобили и яхты

20 февраля 2012, 04:33
В министерстве финансов подтвердили: налог на роскошь в России может быть введен с 2013 года.

По словам министра финансов Антона Силуанова, в первую очередь налогом будут облагаться дома, яхты и автомобили.

С автомобилей налог может взиматься через транспортный налог с помощью повышенного коэффициента, налог на недвижимость также будет прогрессивным, полагает министр.

О необходимости введения налога на роскошь заявил кандидат в президенты от партии «Единая Россия» Владимир Путин в январе 2012 года.

Позднее он уточнил, что эти меры затронут только «личное сверхпотребление» - включая покупку больших домов и земельных участков, самолетов, яхт и автомобилей класса «люкс».

Идея Путина пока не находит единодушной поддержки в рядах выдвинувшей его партии.

На «круглом столе» в четверг в Москве с участием представителей разных политических партий, государственных учреждений и бизнеса большинство выступавших высказалось против налога на роскошь.

«Надеюсь, что минимальные», - так участник «круглого стола», заместитель главы ЦИК «Единой России» Андрей Ильницкий ответил на вопрос, каковы шансы на то, что Госдума рассмотрит проект введения налога на роскошь.

Надо начать разъяснительную работу, и в результате этого разъяснения, я надеюсь, люди поймут, что казна денег не получит: само администрирование этого налога может стоить в два с половиной - три раза больше, чем сумма, которая будет собрана уверен партийный функционер.

Ильницкий, впрочем, признал, что у него и внутри «Единой России» есть оппоненты, которые считают, что налог на роскошь следует ввести - по политическим, а не фискальным соображениям.

#Общество#Россия#Деньги#Автомобиль#Налоги#Яхта#Недвижимость#Роскошь#Новости недвижимости
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