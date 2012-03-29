Маленькие тагильчане смогут познакомиться с Серой Шейкой, Комаром Комаровичем и другими персонажами «Аленушкиных сказок»

Posted 29 марта 2012, 10:17
Published 29 марта 2012, 10:17
Modified 4 августа 2022, 21:53
Updated 4 августа 2022, 21:53
На экспозиции юные тагильчане смогут узнать многое о жизни и творчестве писателя, в том числе познакомиться и с героями его сказок: зверями, птицами, рыбами, насекомыми, умеющими говорить и наделенными человеческими чертами.
Как рассказали в отделе информации музея-заповедника, к которому относится музей писателя А.П. Бондина, создателям выставки удалось передать внутренний мир героев сказок, и маленьким посетителям удастся погрузиться в этот удивительный мир. Котишка Мурка, мохнатый Мишка, Комар Комарович, Муха, Серая Шейка, Петух, Индюк и другие персонажи, окруженные природным материалом, старинными предметами быта, словно живут в экспозиционных витринах.
На фото - открытие выставки