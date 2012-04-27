В Нижнем Тагиле завершено строительство одного из крупнейших объектов водоочистки в области

Николай Смирнов дал высокую оценку новым технологиям, внедряемым на предприятии: электрокоагуляции на переменном токе для очистки воды от тяжёлых металлов, использованию современных реагентов-окислителей для обеззараживания широкого спектра загрязнителей, в том числе мышьяка. Не менее перспективным с экологической и с экономической точки зрения, по мнению министра, станет применение малоотходных технологии очистки бытовых канализационных стоков, позволяющих работать без накопления избыточного активного ила и переводящих 94% образующихся загрязнений в энергию – газ и тепло.