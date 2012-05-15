20 килограммов красной икры «задержали» в Кольцово

Posted 15 мая 2012, 03:40
Published 15 мая 2012, 03:40
Modified 14 декабря 2023, 15:55
Updated 14 декабря 2023, 15:55
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, партия икры весом 20 килограмм была ввезена из Петропавловска-Камчатского авиарейсом в Екатеринбург без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, отсутствовала маркировка на упаковке и на таре, а предоставленная грузополучателем копия ветеринарного свидетельства была оформлена с нарушением установленных требований. Других бумаг представлено не было.
Таким образом, идентифицировать груз, характеризовать территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое состояние места его выхода и его безопасность не представилось возможным, а имеющуюся документацию можно приложить к любой обезличенной продукции, на которой нет маркировки.
Установлено, что икра предназначалась к реализации в системе общепита Екатеринбурга. Однако теперь она изъята и помещена на изолированное хранение.