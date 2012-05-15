tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2012, 03:40

Published 15 мая 2012, 03:40

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

20 килограммов красной икры «задержали» в Кольцово

15 мая 2012, 03:40
Сотрудники Управления на транспорте МВД России по УрФО совместно с сотрудниками Россельхознадзора по Свердловской области на грузовом терминале аэропорта Кольцово остановили ввоз крупной партии зернистой икры лососевых рыб.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, партия икры весом 20 килограмм была ввезена из Петропавловска-Камчатского авиарейсом в Екатеринбург без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, отсутствовала маркировка на упаковке и на таре, а предоставленная грузополучателем копия ветеринарного свидетельства была оформлена с нарушением установленных требований. Других бумаг представлено не было.

Таким образом, идентифицировать груз, характеризовать территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое состояние места его выхода и его безопасность не представилось возможным, а имеющуюся документацию можно приложить к любой обезличенной продукции, на которой нет маркировки.

Установлено, что икра предназначалась к реализации в системе общепита Екатеринбурга. Однако теперь она изъята и помещена на изолированное хранение.

#Происшествия#Полиция#Криминал#Милиция#Аэропорт «Кольцово»#Икра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика