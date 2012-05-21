Шпионские фото Ducati Hypermotard 848

Этот аппарат с мотором с жидкостным охлаждением, как отмечают эксперты, вполне ожидаемым образом должен был появиться. Вполне логичный шаг для компании – взять двигатель, который уже используется в модели 848, и создать абсолютно спортивный вариант последнего, поместив его на шасси Hypermotard. И получить тем самым новую модель, которую можно включить в модельный ряд и презентовать как новинку 2013 года. Больше никаких подробностей пока нет. По мнению экспертов, правда, у этого нового мотоцикла мощность может быть чуть-чуть занижена и не достигать 140 л.с. оригинальной модели, но, с другой стороны, от Ducati можно ожидать чего угодно.