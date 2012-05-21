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Posted 21 мая 2012, 01:04

Published 21 мая 2012, 01:04

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

Шпионские фото Ducati Hypermotard 848

21 мая 2012, 01:04
В интернете появились шпионские фотографии нового мотоцикла Ducati Hypermotard 848. Предполагается, что это будет модель 2013 года. Мотоцикл засекли, конечно же, в Италии, неподалеку от завода компании.

Этот аппарат с мотором с жидкостным охлаждением, как отмечают эксперты, вполне ожидаемым образом должен был появиться. Вполне логичный шаг для компании – взять двигатель, который уже используется в модели 848, и создать абсолютно спортивный вариант последнего, поместив его на шасси Hypermotard. И получить тем самым новую модель, которую можно включить в модельный ряд и презентовать как новинку 2013 года. Больше никаких подробностей пока нет. По мнению экспертов, правда, у этого нового мотоцикла мощность может быть чуть-чуть занижена и не достигать 140 л.с. оригинальной модели, но, с другой стороны, от Ducati можно ожидать чего угодно.

#Общество#Мото
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