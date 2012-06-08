Что нам стоит дом построить? На этот и многие другие вопросы тагильчан ответили представители компаний «Строительный двор», «Дедал» и «СТИЛНОВ»

Несмотря на то, что беседа на тему загородного строительства изобилует специализированными терминами, она интересна большому количеству тагильчан. Кто-то хочет отремонтировать дачный домик, кто-то приступает к строительству загородного коттеджа, а кто-то хочет построить новый забор или выложить дорожку на даче. Это беседа носит прикладной характер, и отвечает на многие вопросы в области строительства, которые часто являются камнем преткновения хозяев объектов недвижимости.

Представители разных отраслей в сфере строительства: специалист по товарному обучению магазина стройматериалов «Строительный двор» Сергей Пропп, директор торгового дома «Дедал» Олег Смиршин и заместитель директора компании «СТИЛНОВ» Даниил Рыбин рассказали очень много интересного и полезного о строительстве и строительных материалах, а также ответили на вопросы пользователей Tagilcity.ru. Об опыте работы и конкуренции в сфере строительства Tagilcity.ru: Скажите, пожалуйста, сколько лет вы работаете в строительном бизнесе? Олег: В 1993 году я после института устроился в отдел снабжения одной, тогда ещё небольшой, строительной компании. В 2000 году организовал первое в городе предприятие, занимающееся оптовыми поставками кровельных материалов. Таким образом, если принять во внимание, что в данной области бизнеса я уже 12 лет, без преувеличения можно сказать, что я самый опытный специалист в своём профиле в городе. Компанией ООО «ТД Дедал» я руковожу с момента создания, то есть уже более трех лет. Сергей: Я работаю в компании «Строительный Двор» восемь лет. Даниил: Шесть лет в строительном бизнесе, пять из них – в компании «СТИЛНОВ». Tagilcity.ru: Какие направления деятельности осуществляет ваша компания? Сергей: Компания «Строительный Двор» является поставщиком товаров для строительства и ремонта. Даниил: Компания «СТИЛНОВ» занимается продажей любых видов кровли, фасадов и водостока. Мы продаем комплектующие для монтажа окон, окна «Века», а также занимаемся их установкой. Олег: Строительство? Значит, «Дедал». Мы занимаемся комплектованием строящихся объектов, будь то промышленное здание, частный дом, дача, гараж… Все материалы для полной комплектации любого типа кровли и фасада. Другими словами, мы поставляем все виды кровельных и теплоизоляционных материалов в большом ассортименте. Слева направо: специалист по товарному обучению магазина стройматериалов «Строительный двор» Сергей Пропп, директор торгового дома «Дедал» Олег Смиршин и заместитель директора компании «СТИЛНОВ» Даниил Рыбин. Tagilcity.ru: Насколько сейчас строительство и продажа строительных материалов – конкурентная среда? Даниил: Эта среда всегда была конкурентной, и вход на рынок только кажется простым. Однако, по всем законам, удерживает позиции только тот, кто не только стремится к лидерству, но и уважает своих конкурентов. Олег: Очевидно, что конкуренция и на рынке строительства, и на рынке продажи строительных материалов возрастает. Это данность, на которую невозможно повлиять, её надо принимать и от неё выстраивать работу компании. К сожалению, в нашей стране конкуренция, в частности, в строительстве, обрела какие-то извращенные формы. Система «тендеров», нацеленная исключительно на критерий стоимости, приводит к тому, что зачастую выигрывает торги «сомнительная» фирма, озвучившая стоимость, за которую построить данный объект заведомо нереально. И тут начинается «экономия» на всём. Все методы хороши… Одни материалы выдаются за другие, пересматриваются конструктивы, бесконечные «уменьшения», «утоньшения», «облегчения» и так далее. Эпоха всеобщей «лайтизации» (от английского light-лёгкий). В 2004 году в Москве рухнул «Трансвааль парк», потом происходил ещё ряд техногенных происшествий. Настораживает. Через 10 -15 лет мы с вами будем свидетелями множества аналогичных аварий, которые будут производными от происходящего сегодня. Tagilcity.ru: Какая ниша рынка свободнее, и в какой легче построить бизнес: в сфере продажи стройматериалов или строительства объектов? Даниил: Строить бизнес всегда непросто, добиваются результата упорные и настойчивые. Но если бы мы выбирали направление сейчас, скорее всего, выбрали бы то же самое. Олег: Свободнее, как мне кажется, ниша продажи строительных материалов, а построить бизнес проще в строительстве. Как ни парадоксально. Наш бизнес предполагает бОльшие инвестиции, он более финансовоемок. Вообще моё глубочайшее убеждение, что легких денег нет ни в одном бизнесе. Не бывает так, что пошел копать картошку, а выкопал клад. В жизни к каждой копейке приходится наклоняться. «Как, из чего строить, а, главное, сколько это стоит?» - ответы на вопросы пользователей Вопрос от пользователя: В саду каменный дом. Вентиляция изначально была спроектирована «над полом», вследствие чего, когда постелили линолеум, сгнили лаги и доски. Какой выход из ситуации посоветуете, и чем обработать новые лаги? Сергей: К сожалению, из вопроса не совсем ясно, как эксплуатируют это здание – сезонно, или это дом постоянного проживания. Есть несколько условий, чтобы предотвратить гниение дерева. Во-первых, пропитать составами, которые препятствуют гниению. В ассортименте компании «Строительный Двор» это средства «Здоровый Дом Био» и «Текстурол Кваттро». Отличаются они принципом действия: «Здоровый Дом» - водоразбавимая пропитка с высоким содержанием веществ, препятствующих гниению - фунгицидов, он не дает развиваться гнили, и при этом образует трудновымываемую пленку. «Текстурол Кваттро» - средство, которое химически связывается с древесиной, изменяя её свойства. Древесина становится трудногорючим, не впитывающим влагу материалом, из-за чего не гниет и дольше служит. Вторым условием является фактическая эксплуатация древесины: дома сезонного проживания быстрее гниют и разрушаются. Третьим условием является обеспечение вентиляции, что вы верно заметили. Там, где нет вентиляции, скапливается сырость, а это благоприятные условия для развития плесневых бактерий и грибов. Олег: Необходимо решить вопрос гидроизоляции и вентиляции. Тут есть ряд вариантов, и выбрать оптимальный можно либо на месте, либо нужна дополнительная информация. Необходимо учитывать, есть ли подвал, в каком состоянии фундамент и подвал, из какого материала они построены, степень доступности фундамента для производства работ и так далее. Вопрос от пользователя: Как считаете, можно ли утеплить дачный дом, построенный из одного слоя досок и изначально планируемый как летний домик? Или лучше сразу строить новый? Олег: Можно утеплить, а можно строить новый дом. Чтобы начать строить, необходим внутренний душевный посыл. Ждите, тут вам никто не сможет дать совет. А пока его нет, утепляйте дачный домик. Вариантов достаточно, но я бы навскидку посоветовал утеплить снаружи и закрыть фасад виниловым сайдингом. Дёшево (95 рублей планка), и эффективно, и эстетично. Сергей: Я не знаю, какие размеры у вашего дачного дома. Если вас устраивает жилая площадь, и возможно провести необходимые коммуникации – отопление, энергоснабжение, водоснабжение, канализацию; и остается только вопрос утепления стен – то конечно, проще утеплить. Если же это дом временного проживания, небольшой площади, то только установка газового котла потребует отделить часть помещения необходимого объема и обеспечить там вентиляцию; и сколько жилого пространства останется у вас после перепланировки? Сергей: Виталий, здравствуйте. Есть несколько технологий каркасного строительства – сборный деревянный каркас, сборный каркас из ЛСТК, а также готовые сэндвич-панели. Мы не занимаемся каркасным домостроением, у нас можно приобрести брус, OSB-плиты, и утеплитель и изготовить каркасный дом самому. Технология каркасного домостроения не является секретом, в интернете довольно много публикаций с опытом строительства. Олег: Смена материалов привела к смене технологий, и стала прослеживаться еще одна тенденция: люди стали отдавать предпочтение быстровозводимым и функциональным зданиям и сооружениям. Эти технологии перенимаются нами из Европы и Америки, где они существуют уже достаточно давно. Хотя, казалось бы, в США с их частыми торнадо, смерчами и ураганами, необходимо отдавать предпочтение не щитовым домикам, а домам из тяжеловесных материалов. Но тем не менее. Наши погодные условия позволяют делать выбор в пользу данных технологий, потому что это действительно сокращает сроки строительства, значительно уменьшает общую стоимость. Темная сторона медали в том, что временем эти материалы серьезного испытания еще не прошли. Но с другой стороны, есть ли смысл строить «родовые гнезда» из проверенных долговечных материалов? Все равно прогресс в нашей области идет, и не факт, что наши внуки захотят жить в этих вечных морально-устаревших к тому моменту домах. Каждое поколение должно выбирать то, что ему более комфортно и отвечает требованиям современности. Такой дом будет стоить от 1,5 миллионов рублей. Можно заказать комплект такого дома в нашей компании. У нас такой дом собирается бригадой их трех человек за 3 дня. Технология «сендвич-панели» в какой-то степени присутствует в производстве внешних стен данных домов. Сергей: Лучше утеплять гараж экструзионным пенопластом. Например: Экстрол, Технопекс. Этот материал хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу и поэтому не будет сыреть и гнить. Олег: Я бы не советовал утеплять гараж или другое какое-либо сооружение изнутри. В строительстве есть понятие «точка росы». Вот при данном виде утепления она будет находиться как раз под утеплителем. Это приведет к тому, что стена зимой будет промерзать, летом мокнуть, что спровоцирует появление грибка, гнили, плесени. Это отразится и на экологичности помещения и на долговечности здания. Вопрос от пользователя: Можно легко и быстро построить очень теплый дом из газоблоков, но минус тут – это дорогой фундамент. Можно ли построить дом дешевле, но не холоднее? Скажем, металлический каркас с утеплителем (чтоб не тратиться на фундамент) или деревянный каркасный. Олег: Можно. Мы уже затрагивали данные технологии. Это быстровозводимые дома. Сергей: Технология строительства с металлическим каркасом называется ЛСТК. Такие дома строят в том числе на винтовых сваях. Срок возведения дома с отделкой – 1-3 месяца в зависимости от отделки. Tagilcity.ru: Как вы считаете, может ли человек без особых профессиональных навыков, пользуясь специализированной литературой и советами профессионалов, построить хороший дом или баню? Сергей: Знаю, что может. Большинство наших покупателей – это и есть самостоятельные непрофессиональные застройщики, они же - подавляющее большинство владельцев частных домов в России. Некоторые из них ведут свои блоги в интернете, регулярно выкладывают фотографии строительства с комментариями, с какими трудностями столкнулись, и как их решили. Олег: Да. Однозначно может. Тому есть ряд примеров из моего окружения. Tagilcity.ru: Какие строительные материалы сейчас наиболее популярны? Даниил: Окна, комплектующие для их монтажа, металлочерепица, виниловый сайдинг, базальтовые утеплители. Сергей: Можно выделить несколько материалов, ставших популярными в последние годы. Это блоки из легких бетонов – газобетонные блоки, например; сухие строительные смеси; гипсокартон и комплектующие; гибкая черепица; Ондулин; наплавляемые рулонные материалы, акриловые водоэмульсионные краски; керамогранит; монтажная пена; силиконовые герметики. Олег: Технологичные и эффективные. Ещё 10 лет назад мы не знали, что такое строительные сухие смеси. Все покупали цемент, песок, известь и замешивали сами. А сейчас на рынке строительных материалов Нижнего Тагила сухие смеси представлены более 10-ти производителями. И все они имеют спрос и имеют своего потребителя. О повышении благосостояния тагильчан и понижении качества ремонта дорог Олег: Однозначно. Строительные материалы в своём большинстве являются экологичными. Более того, производители непрерывно совершенствуют технологии их производства, в том числе и для их большей экологичности. К примеру, если раньше связующим в теплоизоляции были фенолсодержащие смолы, то сейчас это современные составы, произведенные на основе акрила. Сергей: Я думаю, что обязательная сертификация - единственный правильный путь на пути экологичного строительства. Если говорить о самих строительных материалах, конечно. Наличие санитарно-эпидемиологического сертификата на продукцию – вот что должен требовать любой покупатель строительных материалов, чтобы не находиться в плену слухов и домыслов. Не нужно находиться в заблуждении, что только то, что естественно и природно - экологично и благоприятно человеку. Попробуйте построить дом в джунглях Амазонки и вы увидите, как природа с её малярией и сезоном дождей будет благоприятна к вашему здоровью. Современная экология – это искусственная среда, которую человек создает с учетом своих потребностей в безопасности и здоровом образе жизни. Даниил: К примеру, могу привести Окна Veka, виниловый сайдинг Decke и утеплители Knauf и Роклайт. Именно благодаря постоянно развивающимся технологиям, внедрением современного оборудования на производстве и улучшенным экологическим характеристикам, наша фирма отдает предпочтение этим материалам. Tagilcity.ru: Как по спросу на ваши услуги вы можете определить финансовые возможности тагильчан? Ведь строительство - это, как правило, не первоочередные нужды, и строительством занимаются довольно обеспеченные люди. Как по-вашему, беднеет или богатеет город? Даниил: Город все-таки развивается и богатеет. Такой вывод можно сделать, исходя из заказов наших покупателей. Покупая строительные материалы в нашей фирме, тагильчане делают выбор в сторону наиболее качественных материалов, нежели более дешевых. Олег: Частное домостроение в городе развивается. Это видно и по уровню продаж и по количеству новых поселков и домов. Tagilcity.ru: Как оцениваете ремонт дорог в Нижнем Тагиле? Как относитесь к ситуациям, когда только что уложенный асфальт «трещит по швам», а после ливня на данном участке дороги собираются огромные лужи? Даниил: Ремонт дорог в нашем городе оцениваю на уровне ниже среднего. Мое мнение: надо запретить муниципалитетам выставлять ремонт таких объектов, как дороги, на тендеры, так как чаще всего тендеры выигрывают организации не с качественным обслуживанием, а с самыми низкими расценками. Олег: Как все. В этой отрасли строительства так же, как и в других отраслях, далеко до оптимального состояния. А вообще проблема плохих дорог заложена не только нынешними строителями. Посмотрите: в нашем городе вообще нет ливневой канализации, то есть нет организованного отвода воды. Отсюда и лужи, и грязь, и недолговечность асфальта. Конечно, кроме изучения информации о стройматериалах, методов возведения сооружений, нужно правильно выбрать место для будущего дома. Посмотреть список земельных участков на продажу в Челябинской области можно тут.