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Posted 19 июля 2012, 04:30

Published 19 июля 2012, 04:30

Modified 4 августа 2022, 21:51

Updated 4 августа 2022, 21:51

За круглым столом обсудили проблему большого количества бродячих животных в городе

19 июля 2012, 04:30
Инициатором проведения этой встречи стала журналист газеты «Тагильский рабочий» Бессонова Елена. К дискуссии были приглашены сочувствующие и неравнодушные к этой проблеме жители города.

Также за круглым столом оказались и заинтересованные лица: председатель общества защиты животных «ЗооМир» Лисина Мария, руководитель приюта «4 с хвостиком», представитель ветеринарной службы Наталья Хвостова и заместитель председателя Нижнетагильской городской Думы Леонид Мартюшев.

Отказываться от проблемы никак нельзя, я готов поддержать зоозащитников и принять участие в решении данной проблемы. Основной задачей ставлю определение нормативно правовой базы в области содержания и жестокого обращения с животными, так как одна из основных проблем - это безнаказанность граждан за халатное отношение к животным, -- говорит Леонид Мартюшев.

Итак, за время мероприятия участники смогли обсудить несколько острых проблем и наметить действия для решения проблемы бездомных животных. Пришли к общему мнению: помогать действующему приюту «4 с хвостиком», создать еще один действующий приют на муниципальном уровне, провести программу «Стерилизация», разработанную Марией Лисиной и определить план действий общества «ЗооМир» на ближайшее будущее. Однако, основным результатом стало создание нормативно-правовой базы по отношению к животным и их владельцам.

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#Общество#Приют для животных
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