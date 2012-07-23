Нижнетагильское отделение партии «Справедливая Россия» считает незаконной приватизацию КДК «Современник»

Posted 23 июля 2012, 13:05
Published 23 июля 2012, 13:05
Modified 24 февраля, 07:30
Updated 24 февраля, 07:30
Примерно месяц назад «Справедливая Россия» обратилась с подобным запросом в комитет Государственной Думы по местному самоуправлению. После рассмотрения заявки комитет прислал ответное сообщение, на основе которого и было составлено открытое письмо.
В частности, Андрей Муринович, руководитель депутатской фракции от партии «Справедливая Россия», указывает на 3 грубых нарушения:
Мы никому не хотим грозить прокуратурой или какими-то другими органами, — говорит Андрей Муринович, — нам необходимо лишь восстановить справедливость, поэтому мы требуем отменить незаконную сделку и впредь не совершать таких нарушений
В качестве одной из мер «справедливороссы» предлагают направить на курсы повышения профессиональной квалификации тех чиновников городской администрации, которые готовили документы по приватизации КДК «Современник».
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