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Posted 23 июля 2012, 13:05

Published 23 июля 2012, 13:05

Modified 24 февраля, 07:30

Updated 24 февраля, 07:30

Нижнетагильское отделение партии «Справедливая Россия» считает незаконной приватизацию КДК «Современник»

23 июля 2012, 13:05
Сегодня руководитель партии обратился к председателю городской думы с открытым письмом о незаконности мероприятий по приватизации «Современника».

Примерно месяц назад «Справедливая Россия» обратилась с подобным запросом в комитет Государственной Думы по местному самоуправлению. После рассмотрения заявки комитет прислал ответное сообщение, на основе которого и было составлено открытое письмо.

В частности, Андрей Муринович, руководитель депутатской фракции от партии «Справедливая Россия», указывает на 3 грубых нарушения:

Мы никому не хотим грозить прокуратурой или какими-то другими органами, — говорит Андрей Муринович, — нам необходимо лишь восстановить справедливость, поэтому мы требуем отменить незаконную сделку и впредь не совершать таких нарушений

В качестве одной из мер «справедливороссы» предлагают направить на курсы повышения профессиональной квалификации тех чиновников городской администрации, которые готовили документы по приватизации КДК «Современник».

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#Политика#Приватизация
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