Природный парк «Юрьев камень» будет сохранен

Posted 6 августа 2012, 03:40
Published 6 августа 2012, 03:40
Modified 14 декабря 2023, 15:55
Updated 14 декабря 2023, 15:55
Борьбу за спасение Юрьева камня горожане продолжают уже несколько месяцев с переменным успехом. Городские и областные власти время от времени обещают уделить внимание проблеме и не допустить разрушения лесопарка, однако окончательное решение до сих пор не принято.
На вчерашних слушаниях жители города и специалисты однозначно высказались за сохранение парка. Эту позицию поддержали природоохранная прокуратура и местный «Водоканал», заявившие, что в случае строительства карьера может пострадать Черноисточинское водохранилище, из которого забирается вода для Нижнего Тагила.
По результатам слушаний было принято обращение к полпреду Игорю Холманских и губернатору Евгению Куйвашеву. Однако стоит отметить, что подобных обращений было уже несколько, но многие из них так и остались без ответа.