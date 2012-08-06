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Posted 6 августа 2012, 03:40

Published 6 августа 2012, 03:40

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

Природный парк «Юрьев камень» будет сохранен

6 августа 2012, 03:40
В Нижнем Тагиле прошли общественные слушания, посвященные сохранению природного парка «Юрьев камень». В настоящее время парк находится под угрозой разрушения из-за строительства щебеночного карьера.

Борьбу за спасение Юрьева камня горожане продолжают уже несколько месяцев с переменным успехом. Городские и областные власти время от времени обещают уделить внимание проблеме и не допустить разрушения лесопарка, однако окончательное решение до сих пор не принято.

На вчерашних слушаниях жители города и специалисты однозначно высказались за сохранение парка. Эту позицию поддержали природоохранная прокуратура и местный «Водоканал», заявившие, что в случае строительства карьера может пострадать Черноисточинское водохранилище, из которого забирается вода для Нижнего Тагила.

По результатам слушаний было принято обращение к полпреду Игорю Холманских и губернатору Евгению Куйвашеву. Однако стоит отметить, что подобных обращений было уже несколько, но многие из них так и остались без ответа.

#Общество#Экология#Публичные слушания#Природа
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