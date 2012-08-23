На выставке «Оборона и Защита» за круглым столом обсуждался вопрос «кадрового голода» на предприятиях промышленности

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день дефицит профессиональных кадров в промышленности составляет от 10 до 30 процентов. Варианты преодоления этой проблемы сегодня предложили представители тяжелой промышленности и оборонно-промышленного комплекса страны.

Ситуация складывается катастрофическая. На упадок производства повлияло множество факторов. Участники круглого стола отметили только самые главные: демографическая яма 90-х годов и нежелание молодежи работать в тяжелых условиях за небольшую зарплату. Если посмотреть газету с вакансиями, то можно видеть, что менеджеру торгового зала и профессиональному рабочему предлагается одинаковая зарплата, только на первое место работы можно пойти без образования, а во втором случае человек обязан обладать определенными компетенциями и еще потратить несколько лет на обучение, — отметила начальник отдела подготовки кадров министерства образования Свердловской области Людмила Бугуева. По итогам работы круглого стола было принято решение создания сетевой модели учреждений профессионального образования различных уровней для предприятий машиностроительного профиля с целью подготовки рабочих на долгосрочную перспективу. А представитель машиностроительного завода им. Калинина заявил о создании собственного учебного центра при предприятии. © TagilCity.ru