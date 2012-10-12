Posted 12 октября 2012,, 11:40
Published 12 октября 2012,, 11:40
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Современный мир диктует свои условия жизни. И степень знаний и профессионализма каждого конкретного человека определяется его образованием. Найти хорошую работу, не имея диплома ВУЗа, сейчас очень сложно.
Но как получить бесплатное образование в нашей стране? Наилучшие возможности для этого имеются у школьников, которые сейчас учатся в старших классах. Многие ВУЗы буквально охотятся за талантливыми студентами. И для них они готовы предоставить наилучшие условия для обучения.
Во многих университетах имеются специальные курсы для будущих абитуриентов. Именно здесь старшеклассники могут не только получить новые знания и определиться с будущей специальностью. Лучшие выпускники имеют возможность стать студентами таких ВУЗов без вступительных экзаменов.
А для родителей очень важно с раннего детства наблюдать за своими детьми, чтобы определить их склонности к тем или иным наукам. Вам никогда нельзя допускать давления на ребенка и навязывания ему свое мнение. Даже если вы наверняка уверены в том, что профессия юриста, например, является наилучшей, а ваш ребенок хочет стать кулинаром, вам нужно уважать его выбор.
Талантливый человек, который занимается любимым делом, сможет добиться в нем успеха, несмотря ни на какие неурядицы и проблемы. К тому же поступить на бюджетное отделение ВУЗа намного проще, если абитуриент действительно разбирается в той сфере, которая в будущем станет его профессией.
Также огромное возможности для людей всех возрастов дает обучение заграницей. У нас принято считать, что европейское образование является слишком дорогостоящим. Но в ведущих учебных заведениях имеются специальные программы для иностранных студентов, которые позволяют учиться там абсолютно бесплатно. Именно владивосток располагает прекрасной базой для того, чтобы вы могли получить грант на зарубежное обучение.
Вам придется хорошенько подготовиться для этого. Ведь кроме проверки знаний по профильным предметам вам придется пройти экзамен на знание языка непосредственно той страны, в которую вы отправляетесь. Это важно и для вас лично. Вы не сможете нормально обучаться, если не будете понимать, о чем вам рассказывают на лекциях.
Нередко для иностранных студентов сначала проводят именно языковые курсы. Такая практика имеет место в Германии, например. Поступить в университет там вы можете только после того, как получите специальный диплом языковой школы.