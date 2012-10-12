Как получить бесплатное образование?

А для родителей очень важно с раннего детства наблюдать за своими детьми, чтобы определить их склонности к тем или иным наукам. Вам никогда нельзя допускать давления на ребенка и навязывания ему свое мнение. Даже если вы наверняка уверены в том, что профессия юриста, например, является наилучшей, а ваш ребенок хочет стать кулинаром, вам нужно уважать его выбор.