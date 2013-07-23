Танцуют все! В Нижнем Тагиле даже девушки из исправительной колонии пустились в пляс (ФОТО)

А тем временем, в ИК-6 Нижнего Тагила проходит своё мероприятие — 21 июля стартовал первый этап «Танцевального марафона» — «Современный хит». Солнце с утра то и дело пряталось за тучи, но это не смутило ни одну из участниц. Яркие костюмы, большие красочные декорации, веселые ритмы, улыбки на лицах выступающих — все это радугой засияло перед собравшимися зрителями и жюри. Каждый номер был не просто танцем, а целым музыкальным мини-спектаклем. С первых секунд выступлений было ясно, что все участницы основательно подготовились, и борьба за выход в полуфинал будет острой. Одним из главных условий конкурса была массовость, отряды с таким азартом и увлеченностью выполнили это условие, что вполне дали бы фору популярному танцевальному телепроекту, сообщают в пресс-службе ГУФСИН.