Танцуют все! В Нижнем Тагиле даже девушки из исправительной колонии пустились в пляс (ФОТО)

Posted 23 июля 2013, 10:15
Published 23 июля 2013, 10:15
Modified 24 февраля, 13:32
Updated 24 февраля, 13:32
Напомним, в настоящее время в Нижнем Тагиле местные флешмоберы готовятся к покорению России: скоро стартует второй массовый танцевальный баттл, а первый, кстати, был выигран как раз-таки тагильчанами.
А тем временем, в ИК-6 Нижнего Тагила проходит своё мероприятие — 21 июля стартовал первый этап «Танцевального марафона» — «Современный хит». Солнце с утра то и дело пряталось за тучи, но это не смутило ни одну из участниц. Яркие костюмы, большие красочные декорации, веселые ритмы, улыбки на лицах выступающих — все это радугой засияло перед собравшимися зрителями и жюри. Каждый номер был не просто танцем, а целым музыкальным мини-спектаклем. С первых секунд выступлений было ясно, что все участницы основательно подготовились, и борьба за выход в полуфинал будет острой. Одним из главных условий конкурса была массовость, отряды с таким азартом и увлеченностью выполнили это условие, что вполне дали бы фору популярному танцевальному телепроекту, сообщают в пресс-службе ГУФСИН.
У каждого отряда выступление получилось интересным, необычным и стильным. Традиционно отличился отряд № 3, на этот раз они удивили объемными декорациями и платьями с кринолином. Отряд № 7 гармонично соединил в своем номере классический и современный танцы, отряд № 10 показал настоящее гламурное шоу с зажигательной пластикой. С отрядом № 13 зрители перенеслись в Древний Египет к фараонам и мумиям. Отряд № 17 показал номер, в котором куклы в магазине ночью оживают и танцуют под песни Бритни Спирс. Этот номер настолько понравился и зрителям, и жюри, что после окончания конкурса «куклы» исполнили свой танец на бис сообщают в колонии.
Высокий уровень подготовки участниц, их огромное желание победить стали причиной нешуточных страстей, разыгравшихся на импровизированной сцене. Понятно, что сейчас все с нетерпением ждут результатов голосования и еще с большим волнением — второго этапа конкурса, который состоится в августе и будет называться «Рожденный в СССР». Участницы будут готовить танцевальные номера на музыку известных советских кинофильмов.
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