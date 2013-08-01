Происхождение винтажных сумок

Сумки в стиле Винтаж снова обрели свою популярность благодаря дизайнерам, которые решили дать им «вторую жизнь"вместе с другими видами украшений и аксессуаров в этом стиле. Факт возрождения винтажных сумок не мог не обрадовать женскую категорию населения планеты, да и не могли они долго оставаться в забытьи, потому что внешний вид модных винтажных аксессуаров очень радует глаз. Подобные сумки не имеют особого декора, только украшены изысканными застежками. Да им не нужны лишные детали, так сами по себе винтажные вещи очень шикарные.