Стыдно! Тагильские тролли опустились на самое дно (ФОТО)

Один из троллей специализируется на оскорблении ветеранов. Так, в его фотоальбоме в одной из социальных сетей размещены демотиваторы, на которых крайне бесчеловечно отзываются о ветеранах. Есть закон «Об оскорблении чувств верующих», но никто не задумался об одной из самых уязвимой и малочисленной группе населения. О людях с большой буквы. Стоит отметить, оскорбления ветеранов сейчас носят массовый характер, особенно это было видно перед днем Победы.