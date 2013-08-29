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Posted 29 августа 2013, 07:15

Published 29 августа 2013, 07:15

Modified 24 февраля, 07:36

Updated 24 февраля, 07:36

Стыдно! Тагильские тролли опустились на самое дно (ФОТО)

29 августа 2013, 07:15
Так получилось, что в один день в редакцию TagilCity.ru обратились два тагильчанина с вопиющей в обоих случаях информацией. Дело в том, что среди тагильской молодежи появилась весьма ужасающая тенденция — троллить в социальных сетях, затрагивая общечеловеческие ценности, такие как уважение к родителям, к ветеранам, к людям.

О том, что на это способен только человек с психическими и психологическими проблемами, можно даже не обсуждать. Куда делось воспитание индивидов, и было ли оно вообще?

Самое ужасное, что, согласно законодательству, оскорбления такого рода вообще не могут рассматриваться как наказуемые, потому оно не обращено к конкретному лицу, кроме того нет призыва к экстремизму и детской порнографии (КоАП, ст 5.61).

Один из троллей специализируется на оскорблении ветеранов. Так, в его фотоальбоме в одной из социальных сетей размещены демотиваторы, на которых крайне бесчеловечно отзываются о ветеранах. Есть закон «Об оскорблении чувств верующих», но никто не задумался об одной из самых уязвимой и малочисленной группе населения. О людях с большой буквы. Стоит отметить, оскорбления ветеранов сейчас носят массовый характер, особенно это было видно перед днем Победы.

Самое дикое, что этот кадр — выпускник НТГСПА. Такой вот педагог, прикиньте? — пишет пользователь Александр.

Другой тролль с явным наслаждением комментирует одну из страниц, посвященных Нижнему Тагилу. Обращаясь к пользователям, он говорит о половых связях с их матерями.

Человек, видимо, хочет пиара, чтобы стать знаменитым на весь Тагил пишет редакции TagilCity.ru пользователь с ником Debaxaaa.

Скриншот со страницы в социальной сети. С комментариями провокатора.

Зачем нужна грязная популярность такого рода, неизвестно. В любом случае, в наш век возросшей в социальных сетях активности молодежи дает свои негативные моменты. Мораль, общественные ценности воспринимаются как что-то навязываемое, и потому отторгаются. Но мы ведь уважаем своих родных и любимых, так зачем демонстрировать неуважение в отношении незнакомых или малознакомых людей.

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#Общество#Ветераны#Интернет
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