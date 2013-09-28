С участием Сергея Носова вчера был открыт Театральный сквер в Нижнем Тагиле (ФОТО)

То чтец, разлегшийся на земле, то фотограф, дающий указания своей модели, то малыш, сидящий над водой. Всё это действительно удивляет и восхищает. Подобные скульптуры многие могли увидеть и на «Кировке» в Челябинске, и на Арбате в Москве. А ведь это известные места! И Тагил, надо полагать, в некотором роде присоединился к этим достопримечательностям. Напомним, в нашем городе недавно открылся еще один музей, который, по словам Сергея Константиновича, может стать даже символом города — Демидовская дача.