Ну что, кто еще не «переобулся»? Медленный поток машин в Нижнем Тагиле

Сегодня тагильчане проснулись и увидели за окном слой снега, под которым коварно прячется лед.

И если пешеходам этот факт не сильно осложнил жизнь, то водителям, кто протянул и до сих пор не сменил резину на зимнюю, пришлось явно несладко. Каждый мог обратить внимание, что часть машин в потоке движется особенно аккуратно, не набирая скорость. Конечно, днем ситуация на дороге стабилизируется, но рекомендуем всем автолюбителям решить вопрос с «переобуванием» как можно скорее. © TagilCity.ru