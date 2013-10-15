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Posted 15 октября 2013, 03:00

Published 15 октября 2013, 03:00

Modified 4 августа 2022, 21:45

Updated 4 августа 2022, 21:45

Ну что, кто еще не «переобулся»? Медленный поток машин в Нижнем Тагиле

15 октября 2013, 03:00
Сегодня тагильчане проснулись и увидели за окном слой снега, под которым коварно прячется лед.

И если пешеходам этот факт не сильно осложнил жизнь, то водителям, кто протянул и до сих пор не сменил резину на зимнюю, пришлось явно несладко. Каждый мог обратить внимание, что часть машин в потоке движется особенно аккуратно, не набирая скорость.

Конечно, днем ситуация на дороге стабилизируется, но рекомендуем всем автолюбителям решить вопрос с «переобуванием» как можно скорее.

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#Денис Объедкин#Общество#Транспорт#Авто#Погода#Гололед#Шиномонтаж#Зимняя резина
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