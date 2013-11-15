Главы присоединенных территорий поделились с Сергеем Носовым насущными проблемами

Posted 15 ноября 2013, 08:00
Published 15 ноября 2013, 08:00
Modified 4 августа 2022, 21:45
Updated 4 августа 2022, 21:45
Круг проблем, волнующих жителей отдаленных сельских населенных пунктов во многом совпадает с насущными вопросам горожан. Состояние дорог, водоснабжение, освещение улиц, а также развитие инфраструктуры населенных пунктов озвучили сегодня главы администраций Висимо-Уткинска, Уральца, Серебрянки, Чащино, Сулема и других деревень и поселков.
Особое внимание Глава города Сергей Носов уделил вопросу технической инвентаризации дорог. На эти мероприятия были выделены средства. О завершении работы по трем дорогам - в Волчевку, Баклушино и Чащино Сергей Носов дал задание отчитаться ответственным лицам через месяц.
Представителей поселка Висимо-Уткинск волновал вопрос постройки трубчатых колодцев. Сергей Носов поставил задачу. На следующей неделе начнется бурение трубчатого колодца в Ослянке, а к середине декабря подобный источник питьевой воды должен появиться и в Усть-Утке.
На протяжении нескольких лет жители села Елизаветинское жалуются на перебои с электричеством. Однако в декабре, когда начнется строительство новой линии электропередачи, ситуация начнет меняться в лучшую сторону.
У главы Сулемской территориальной администрации также появился повод для радости. Глава города пообещал в ближайшее время обеспечить Сулем трактором, который так необходим его жителям.
На следующей неделе Сергей Носов планирует посетить несколько присоединенных территорий, для того чтобы на месте принять действенные решения.
© Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила