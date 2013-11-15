Главы присоединенных территорий поделились с Сергеем Носовым насущными проблемами

Круг проблем, волнующих жителей отдаленных сельских населенных пунктов во многом совпадает с насущными вопросам горожан. Состояние дорог, водоснабжение, освещение улиц, а также развитие инфраструктуры населенных пунктов озвучили сегодня главы администраций Висимо-Уткинска, Уральца, Серебрянки, Чащино, Сулема и других деревень и поселков.