Сегодня в Нижнем Тагиле прошла акция «Засветись» (ФОТО)

К слову, в последнее время статистика по ДТП с участием пешеходов пугающая. Не так давно на улице Юности был насмерть сбит мужчина, переходивший дорогу вне пешеходного перехода. Там сейчас нарисовали «зебру», так что новый переход, можно сказать, написан кровью. Кроме того, буквально вчера под колеса автомобиля попала пенсионерка.