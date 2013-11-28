Сегодня в Нижнем Тагиле прошла акция «Засветись» (ФОТО)

Posted 28 ноября 2013, 13:05
Published 28 ноября 2013, 13:05
Modified 24 февраля, 13:40
Updated 24 февраля, 13:40
К слову, в последнее время статистика по ДТП с участием пешеходов пугающая. Не так давно на улице Юности был насмерть сбит мужчина, переходивший дорогу вне пешеходного перехода. Там сейчас нарисовали «зебру», так что новый переход, можно сказать, написан кровью. Кроме того, буквально вчера под колеса автомобиля попала пенсионерка.
Аварии в большинстве случаев происходят в темное время суток, и водители не успевают среагировать на пешехода. Чтобы избежать такой ситуации, пешеходам стоит включать в свою одежду светоотражающие элементы, другими словами, «засветиться».
Активисты встречали пешеходов на улице и повязывали им на руку светоотражающие ленты, как символ акции «Засветись». Инспекторы отделения пропаганды ОГИБДД проводили профилактическую беседу с пешеходами и водителями по соблюдению Правил дорожного движения, рассказывали людям об особенностях безопасного поведения при переходе проезжей части в осенне-зимний период. Добавим, пешеходам напомнили, что при переходе дороги необходимо учитывать такие факторы, как гололед, темное время суток, снегопад и сильный мороз.
Фото ГИБДД Нижнего Тагила
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