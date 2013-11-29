В Нижнем Тагиле один бывший зэк ранил другого из обреза

По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Решается также вопрос о возбуждении дела по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Учитывая, что задержанный гражданин ранее неоднократно судим, в том числе и за незаконное хранение оружия, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.