В Нижнем Тагиле один бывший зэк ранил другого из обреза

Posted 29 ноября 2013, 02:45
Published 29 ноября 2013, 02:45
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
В ходе перепалки вооруженный мужчина выстрелил в сторону противника и ранил его в ногу. На место происшествия выехали полицейские. Подозреваемого в стрельбе задержали в его квартире. При обыске у него нашли обрез охотничьего ружья, обрез винтовки и три патрона 16-миллиметрового калибра.
Потерпевшего мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали у него огнестрельное ранение левой голени с повреждением кости, а также черепно-мозговую травму. Ее мужчина получил от ударов прикладом, которые нанес его оппонент.
По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Решается также вопрос о возбуждении дела по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Учитывая, что задержанный гражданин ранее неоднократно судим, в том числе и за незаконное хранение оружия, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.