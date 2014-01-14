Приобретение автомобиля в кредит

Стоит несколько раз прочесть составленный договор на покупку автомобиля в кредит. При выявлении непонятных для понимания терминов лучшим будет отказаться от оформления покупки, чтобы предупредить появление переплаты в дальнейшем. После проведения анализа оформленных кредитов для приобретения автомобиля и были сделаны выводы, что лучше оформлять кредит в крупном банке. По той причине, что они не заинтересованы терять постоянных клиентов и порочить свою репутацию.