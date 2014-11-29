Японцы начали серийное производство автомобилей, работающих на воде

Так как «Mirai» ездит на воде, ему требуются специальные заправочные станции. Сам процесс заправки автомобиля занимает всего несколько минут. При этом, по данным производителя, на полном баке седан может проехать около 650 км, а стоимость заправки бака в расчете на 1 км составляет всего $ 0,1.