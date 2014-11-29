Японцы начали серийное производство автомобилей, работающих на воде

Posted 29 ноября 2014, 04:55
Published 29 ноября 2014, 04:55
Modified 14 декабря 2023, 15:54
Updated 14 декабря 2023, 15:54
Ещё Д. И. Менделеев сказал:
Сжигать нефть – все равно, что топить печь ассигнациями.
Toyota начала серийное производство первого в мире автомобиля с водородным двигателем. Новый седан «Mirai» работает только на воде и не производит никаких вредных выхлопов. По словам конструкторов, одной заправки хватит на 650 км пути.
Японский автомобильный завод начнёт продавать свой первый водородный седан «Mirai» внутри страны в декабре, с 2016 года анонсировано начало продаж в США.
Цена новинки в Японии составит около $ 60 тыс. При этом правительство страны объявило, что все покупатели экологичных седанов получат от государства субсидии в размере $ 17 тыс.
Так как «Mirai» ездит на воде, ему требуются специальные заправочные станции. Сам процесс заправки автомобиля занимает всего несколько минут. При этом, по данным производителя, на полном баке седан может проехать около 650 км, а стоимость заправки бака в расчете на 1 км составляет всего $ 0,1.
Энергия в уникальном двигателе автомобиля вырабатывается за счет реакции окисления водорода внутри электрохимического генератора. Мощность электромотора составляет 136 лошадиных сил.
В ближайшее время на рынок водородных автомобилей планирует выйти и Honda. Компания начинает продажи модели FCV в 2016 году.
Старт продаж в Японии запланирован на апрель 2015 года, до Европы и США автомобиль доберется к лету!
Создание таких моделей автомобиля затрачивают много усилий и времени. Для любой плодотворной работы очень важно хорошо отдыхать ночью. Чтобы Ваша ночь была спокойной и наполнена приятными сновидениями, советуем купить постельное белье по выгодным ценам.