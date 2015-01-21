В центре Нижнего Тагила сбили несовершеннолетнего. Ребенок в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

Кроме того, в интернете появилось видео с камер «СетиТагила». По записям становится понятно, что пешеходы начали переходить переход на завершающийся красный свет, который сменился зеленым. Водитель Hyundai на большой скорости «завершал» маневр уже на красный сигнал светофора, а подросток, увидев приближающуюся угрозу, побежал прямо под колеса авто, также забыв про ПДД.