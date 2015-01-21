В центре Нижнего Тагила сбили несовершеннолетнего. Ребенок в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

Posted 21 января 2015, 11:20
Published 21 января 2015, 11:20
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
Всё случилось около 15:00 в центре города у «Современника». Водитель-мужчина на Hyundai Santa Fe вишневого цвета на пешеходном переходе сбил ребенка.
В отделении пропаганды ГИБДД сообщили о том, что в настоящее время пострадавший ребенок находится в больнице.
Проходит проверка по факту ДТП, более подробная информация будет известна позже.
Кроме того, в интернете появилось видео с камер «СетиТагила». По записям становится понятно, что пешеходы начали переходить переход на завершающийся красный свет, который сменился зеленым. Водитель Hyundai на большой скорости «завершал» маневр уже на красный сигнал светофора, а подросток, увидев приближающуюся угрозу, побежал прямо под колеса авто, также забыв про ПДД.
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