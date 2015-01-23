В Нижнем Тагиле на горе Белая появится центр для сдачи норм ГТО

Введение комплекса ГТО на территории региона - это большая организационная работа. Наши специалисты подняли все старые наработки, адаптировали к современным условиям и теперь мы реализуем комплекс в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах. Мы с 2007 года являемся передовой площадкой по возрождению комплекса ГТО, и за это время региону удалось добиться ощутимых результатов. Так, в соответствии с федеральной концепцией комплекса ГТО количество лиц, успешно сдавших нормативы в период с 2014 по 2020 годы, должно составить примерно 20 процентов. В Свердловской же области этот показатель уже сейчас достигает 27 процентов отмечал губернатор.