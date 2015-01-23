В Нижнем Тагиле на горе Белая появится центр для сдачи норм ГТО

Posted 23 января 2015, 04:55
Published 23 января 2015, 04:55
Modified 4 августа 2022, 21:40
Updated 4 августа 2022, 21:40
Алексей Терентьев рассказал, что уже подготовлена нормативно-правовая база для создания центров тестирования. В настоящий момент она согласовывается в последней инстанции – в Министерстве юстиции РФ. Крупные центры будут созданы в Нижнем Тагиле в спортивном комплексе горы Белая и в Екатеринбурге на базе института физической культуры Уральского государственного педагогического университета. Кроме того, центры появятся во всех крупных муниципальных образованиях на базе существующих спортивных организаций - ДЮСШ, ФОКов и так далее.
Центры будут оснащены необходимым оборудованием и любой желающий, имеющий медицинское разрешение на сдачу норм ГТО, сможет пройти тестирование и оценить свои силы.
Напомним, Свердловская область с 2007 года является передовой площадкой по реализации проекта возрождения комплекса ГТО в РФ. На первом этапе с 2007 по 2010 годы осуществлялась работа экспериментальной площадки совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры, а с 2010 года стартовало практическое внедрение комплекса ГТО. Число вовлеченных в проект учащихся образовательных учреждений Свердловской области с 2010 года к 2013 году выросло в три раза.
А в 2014 году в Нижнем Тагиле на стадионе «Юность» состоялось спортивное мероприятие на сдачу норм ГТО, в котором приняло участие более сотни желающих – работников предприятие, спортсменов и тех, кто за здоровый образ жизни.
Несколько лет назад мы озаботились тем, как привлечь население к занятию спортом и оздоровить уральцев. Создание в общеобразовательных учреждениях системы, связанной с внедрением комплекса, показало положительные результаты. К занятиям спорта через сдачу норм ГТО сейчас активно подключаются средние специальные и высшие учебные заведения, трудовые коллективы отметил Леонид Рапопорт.
По его словам, в настоящий момент более семи тысяч работников уральских предприятий сдали нормативы спортивного комплекса.
Министр проинформировал, что в 2015 году на мероприятия, связанные с внедрением комплекса ГТО в Свердловской области, будет направлено порядка одного миллиона рублей, в 2014 году объем финансирования составил 700 тысяч рублей.
В Свердловской области проект активно поддерживает губернатор Евгений Куйвашев.
Введение комплекса ГТО на территории региона - это большая организационная работа. Наши специалисты подняли все старые наработки, адаптировали к современным условиям и теперь мы реализуем комплекс в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах. Мы с 2007 года являемся передовой площадкой по возрождению комплекса ГТО, и за это время региону удалось добиться ощутимых результатов. Так, в соответствии с федеральной концепцией комплекса ГТО количество лиц, успешно сдавших нормативы в период с 2014 по 2020 годы, должно составить примерно 20 процентов. В Свердловской же области этот показатель уже сейчас достигает 27 процентов отмечал губернатор.
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