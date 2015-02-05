Управление светом с помощью блоков (контроллеров) управления освещением, автоматическое управление, сенсорное, где купить

Posted 5 февраля 2015,, 06:10
Published 5 февраля 2015,, 06:10
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Светодиоды — это универсальное освещение, идеальное свечение, энергоэффективность и возможность осуществлять управление светом.
Благодаря широкому спектру применения светодиодной продукции (улица, помещения, витрины, интерьер) к ней предъявляются высокие требования, одним из которых является возможность динамического управления. Речь идёт о том, что любые светодиодные решения (яркость и спектры излучений, смена цвета, скорость выполнения сценариев) поддаются регулировке (возможно сенсорное управление освещением, при помощи ПДУ и кнопок на специальных устройствах). Это особенно ценится при подсветке витрин/стендов и при создании световых сцен для шоу.
Учитывая высокую востребованность в возможности управления светодиодными решениями, производители предлагают различные устройства и блоки управления освещением. Рассмотрим их варианты ниже.
1. Одноканальный RGB-контроллер — устройство с одной и более управляющими программами, которые могут переключаться посредством ПДУ либо кнопками самого контроллера.
2. Многоканальный RGB-контроллер управления освещением — устройство, в котором предусмотрены три или более канала управления. Данный тип устройства может применяться для выполнения программ со сложными светодинамическими сценариями, для чего контроллеры могут объединяться между собой. Программировать работу многоканальных контроллеров можно через ПК, что очень удобно.
3. Контроллер RGB DALI — устройство, при помощи которых система управления освещением происходит с использованием специального протокола (dali). То есть команды диктуются с использованием двунаправленного обмена подключённого устройства и цифровыми данными. В одной линии DALI единовременно могут функционировать около 64 устройств. За счёт DALI роутеров возможно увеличение количества адресов с объединением до 200 линий.
4. Контроллер RGB DMX — устройство, при использовании которого автоматическое управление светом производится через протокол 512 Digital Multiplex. При применении этого контроллера управление производится через специальное ПО (устройство подключается через USB к компьютеру). Протокол 512 позволяет создавать различные сценарии освещения, задавая «горячую клавишу» к любому из них. При необходимости работы устройства в автономном режиме нужно использовать встроенную память контроллера, предварительно загрузив туда все необходимые сценарии dmx управления светом.
5. Репитер — устройство, используемое как проводник в тех случаях, когда контроллеру RGB нужна большая нагрузка.
6. Диммер — устройство, которое нашло применения при необходимости ручного управления яркостью светодиодных ламп (лент, линеек). Такой контроллер управляется сигналом напряжения, поступающим от ПДУ или ШИМ-сигналом. Удобно применять для управления светом в квартире
7. Инфракрасные объёмные/сенсорные датчики применяются в качестве выключателей для ручного/автоматического управления светодиодными устройствами.
8. MIX-контроллер — устройство, используемое непосредственно для управления White лент. Данный тип устройства делает возможной настройку оттенка свечения/яркости светодиодной ленты, относящейся к классу MIX.
9. Бегущие огни/флэш-модули предназначены для управления медиа фасадами, которые записаны на карту SD с помощью компьютера.
Любые контроллеры RGB могут управляться, как мы говорили, при помощи ПДУ и кнопок на устройстве. Однако существует ещё более современный способ управления данными устройствами, которые необходимы для регулировки сложных световых сцен по десяти радиоканалам раздельно/совместно. Это такое устройство управления контроллером, как Play RGB.
При выборе контроллеров для управления наружным освещением (кабинетным и другими системами светодиодного освещения) стоит обращать внимание именно на те, у которых наиболее оптимальный способ их регулировки. Говоря о преимуществах контроллеров, управляемых при помощи системы Play RGB, хочется выделить то, что они могут управлять многоцветной подсветкой.
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