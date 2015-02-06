Егор Копысов о лицензировании тагильских компаний и ремонте многоквартирных домов

Если же в качестве владельца спецсчета был выбран Региональный оператор, то у жителей есть право в любое время на общем собрании принять решение о смене владельца спецсчета на УК или ТСЖ. Если же жители хотят сменить форму накопления средств с «общего котла» на специальный счет дома, они также должны принять решение на общем собрании и уведомить об этом Регионального оператора. Для перехода на спецсчет с «общего котла» у Регионального оператора предусмотрен срок два года. Но в этом нет ничего страшного. Ведь значительное время требуется и для того, чтобы накопить средства на спецсчете. Даже при плате 8, 20 рубля за квадратный метр в доме с площадью МОП, к примеру, 10 000 кв. м, общая сумма составит 80 тысяч рублей в месяц. За год можно собрать около миллиона рублей. Но стоимость капремонта в таком доме, естественно, выше. Так что ощутимые накопления появятся как раз не раньше, чем года за два, и при переходе на спецсчет у собственников уже будет реальная возможность распоряжаться этими средствами. В Тагиле жители 292 МКД (10%) выбрали формирование спецсчетов.