Егор Копысов о лицензировании тагильских компаний и ремонте многоквартирных домов

Posted 6 февраля 2015, 08:40
Published 6 февраля 2015, 08:40
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
Учесть прежние ошибки
- Егор Владимирович, термины «общий котел», «спецсчет» до конца понятны далеко не всем. А из-за этого у части собственников, вероятно, и возникают сомнения, стоит ли оплачивать капремонт, до которого «еще надо дожить»…
- Вопросов о нововведении, объявленном постановлением правительства Свердловской области №306-ПП от 22 апреля 2014 года «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы», действительно много. С 1 ноября у собственников жилых помещений в МКД появилась обязанность, предусматривающая плату за этот капитальный ремонт. До конца августа прошлого года мы все должны были определиться, где будем накапливать деньги: либо в так называемом общем котле – Региональном фонде, организованном в Екатеринбурге, либо на специальном счете дома. Владельцем спецсчета, как предусматривалось поначалу, могли быть либо ТСЖ, либо Региональный оператор. С нового года таким правом законодатель наделил еще и УК, потому что именно они, как и собственники, больше всего заинтересованы в качественном обслуживании и своевременном ремонте домов.
Основное отличие спецсчета от общего котла в том, что деньги с него можно потратить до срока, обозначенного в программе. Если, скажем, кровля в аварийном состоянии, то можно не ждать 2018 года, а отремонтировать ее в 2016 году. Но – при условии, что необходимая cумма уже накоплена. Тогда решение общего собрания оформляется протоколом, и собственники расходуют деньги с этого счета.
Если же в качестве владельца спецсчета был выбран Региональный оператор, то у жителей есть право в любое время на общем собрании принять решение о смене владельца спецсчета на УК или ТСЖ. Если же жители хотят сменить форму накопления средств с «общего котла» на специальный счет дома, они также должны принять решение на общем собрании и уведомить об этом Регионального оператора. Для перехода на спецсчет с «общего котла» у Регионального оператора предусмотрен срок два года. Но в этом нет ничего страшного. Ведь значительное время требуется и для того, чтобы накопить средства на спецсчете. Даже при плате 8, 20 рубля за квадратный метр в доме с площадью МОП, к примеру, 10 000 кв. м, общая сумма составит 80 тысяч рублей в месяц. За год можно собрать около миллиона рублей. Но стоимость капремонта в таком доме, естественно, выше. Так что ощутимые накопления появятся как раз не раньше, чем года за два, и при переходе на спецсчет у собственников уже будет реальная возможность распоряжаться этими средствами. В Тагиле жители 292 МКД (10%) выбрали формирование спецсчетов.
В результате получилось примерно поровну спецсчетов, принадлежащих и ТСЖ, и Региональному оператору. При этом надо понимать главное: требования федерального законодательства по оплате мы обязаны исполнять, в том числе и те, кто заявляет, что они против. Местная власть не может отменять эти сборы.
- Каким образом тагильчане оплачивают счета на капремонт?
- По договорам Регионального оператора с УК и расчетными центрами. Квитанции либо печатаются отдельно, или, по разрешению УК, строчка «капремонт» вносится в общее платежное извещение.
- Жители Смычки, улиц Огнеупорной, Красных зорь и других недовольны тем, что на Техпоселке, в приемном пункте по адресу: Металлургов, 38, всегда длинные очереди. Реквизиты на бланках напечатаны очень мелко, без микроскопа не прочитать. Зато предупреждения о санкциях за неуплату – крупно. Это раздражает людей и не внушает доверия…
- Действительно, другого пункта ООО «Расчеты и платежи» (агент Регионального оператора) в этом микрорайоне нет. Вообще, расчетные центры работают по договору с УК, являясь их агентами по начислению и сбору платежей, и, как частные организации, сами формируют свою политику. Исключение – лишь НT МУП «Единый муниципальный расчетный центр», работу которого координирует администрация города. Тем не менее, выход из ситуации есть. Можно совершать платежи не только в этом пункте расчетного центра, но и в отделениях Сбербанка - в терминалах, где принимаются наличные деньги и где есть консультанты.
УК, действуя от имени собственников, для сбора платежей, печатания и доставки счетов сама заключает договор с расчетным центром, которому предусмотрено за это определенное отчисление. Но все-таки собственники вправе контролировать и регулировать действия УК. Если их не устраивает, как она распоряжается их средствами, то главный инструмент собственников в решении этого вопроса – возможность выбора и замены УК.
Что касается стандартных бланков, мы попросили Регионального оператора проработать вопрос о расчетных центрах. Рекомендовали обратить внимание на увеличение шрифта. Тем более что отдельная квитанция не перегружена информацией: плата начисляется всего по одной услуге, и на листе достаточно свободного места. Возможно, и надо-то лишь слегка изменить шаблон.
- Скольким расчетным центрам в Тагиле Региональный оператор доверил роль своих агентов?
- Трем. Они ведут начисления, поскольку имеют клиентскую базу. Работа только начата, и пробелы в ней, безусловно, пока есть. Но думаю, в первом квартале прием платежей будет упорядочен. За ноябрь-декабрь решено пеней не начислять, это будут делать по истечении трех месяцев.
Напомню, что размер платы 8,20 рубля, установленный постановлением правительства с 1 января 2015 года, принят до 2017- го. Средства, собранные Региональным оператором в нашем муниципальном образовании, могут быть потрачены только на ремонт домов в Тагиле, а не на чужие нужды. По прогнозам, при собираемости 80% это вполне реально. Есть надежда, что жители, которые в принципе оплачивают услуги ЖКХ, будут платить и по счетам за капремонт. А государство рано или поздно наладит механизм воздействия на должников.
- В основу формирования очередности МКД на капремонт по региональной программе в итоге положен «возраст дома» - критерий, на котором настаивал глава нашего города?
- Да. Капремонты 73 самых старых тагильских домов, возведенных в первой половине ХХ века, начнутся уже в 2015 году. В 2013-м отремонтировано порядка 10 МКД, а в 2014-м ни одного. С прошлого года к работе приступили проектные организации Екатеринбурга, выбранные по конкурсу Региональным оператором. Он же выступает заказчиком, так как в первую очередь будут расходоваться только средства, собранные из вносов в «общий котел»: накопить деньги на спецсчетах никто еще не успел.
Готовится сметная документация для 73 МКД, которая должна быть представлена Региональному оператору к 15 февраля. После этого будет объявлен конкурс на выбор заказчиком организаций строительного контроля, а затем – подрядных организаций. Сергей Константинович Носов поставил задачу привлечь к капремонтам в нашем городе больше местных подрядчиков. Конечно, участником конкурсов может быть любой, но понятно, что лучше и рабочие места предложить тагильчанам, и средства оставить в городе. Тогда и контролировать работы проще. Есть поручение главы города создать комитет общественного контроля. Общественники, имеющие опыт, в том числе и по взаимодействию с председателями советов МКД, уже взялись за подготовку предложений. Поскольку к качеству капремонтов, выполненных в предыдущие годы по федеральным программам, было немало претензий (к примеру, УК часто выступали и подрядчиками, и контролерами), то сегодня главное – обеспечить достойное качество работ.
При лицензировании УК важна активность жителей
- Егор Владимирович, какими данными располагает управление ЖКХ об экзаменационных испытаниях руководителей управляющих организаций в связи с лицензированием?
- Получение квалификационного аттестата руководителями УК – это первый этап кампании. На сегодня аттестовалось уже более 20 тагильских руководителей из 50, часть заявилась на экзамен. И если люди проходят испытания, значит, обладают необходимой квалификацией. Получить лицензию на право деятельности обязана даже УК, имеющая на управлении только один дом. Думаю, большинство руководителей УК получат и сертификаты, и лицензии. Прежде всего, они сами заинтересованы в этом: в бизнесе не первый день и знают, что условия постоянно ужесточаются.
Есть опасения, что некоторые УК будут отказываться от проблемных домов, чтобы не остаться без лицензии. Другие – учреждать новые, «чистые» фирмы и переводить в них дома. Поэтому жители должны быть предельно внимательными, не подписывать пустые листы, сомнительные документы и т.п. Ведь даже точка, запятая, кавычки, возникшие вдруг (?!) в названии знакомой УК, свидетельствуют об образовании нового юридического лица. Подобные тонкости бросятся в глаза далеко не каждому собственнику. Но именно накануне лицензирования отдельные УК предпринимают попытки полностью отказаться от бремени предыдущей деятельности, к которой были нарекания, и стараются под новой личиной выглядеть незапятнанными перед всеми контролирующими органами. Вот почему сейчас активность жителей важна как никогда.
Плюс лицензирования, на мой взгляд, в том, что, скорее всего, не станет двойных квитанций, потому что к каждой лицензии будет приложен список домов, которыми управляет УК. Если компания останется без лицензии, жители не должны паниковать.
Муниципалитет, согласно закону, проведет открытый конкурс по выбору УК для этого дома. В любом случае будем находить возможности, чтобы помочь таким домам.
Тарифы подрастут с июля
- С 1 октября 2014 года предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Нижнем Тагиле составил 13% и ограничивал рост коммунальных платежей в совокупности. Каким будет индекс в 2015 году?
- С 1 января платежи за коммунальные услуги (отопление, ХВС, ГВС, утилизация ТБО) не изменились. Рост этих тарифов предусмотрен с июля 2015 года. На этот год в Тагиле предельный индекс ограничен 14, 2%.
Тариф же на жилищные услуги (содержание и текущий ремонт МКД) сегодня государством не регулируется, потому что Жилищный кодекс РФ позволяет собственникам самим устанавливать для своего дома экономически обоснованный тариф, чтобы выполнять работы по содержанию и текущему ремонту на том уровне, какой считают нужным. В минимальном же перечне необходимых услуг (постановление правительства РФ №290) прописано, что и в каком регламенте должно выполняться. А муниципалитету дано право установить размер этой платы своим нормативно-правовым актом в случае, если собственники не сделали этого на общем собрании. Сегодня размер этой платы 8,82 рубля. С 1 июля она подрастет до 9,50 рубля - уровня, на который будут ориентироваться все, не определившиеся на собраниях.
Содержать дом на такой минимум средств очень сложно. Поэтому иногда собственники МКД принимают решение увеличить тариф. В некоторых домах жильцы собирают средства на капитальный ремонт дополнительно к установленной официально плате, что в принципе не возбраняется. Так они формируют общедомовую копилку, чтобы быстрее проводить самые неотложные работы.