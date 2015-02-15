В Нижнем Тагиле задержали мигранта, который пытался дать взятку участковому

Posted 15 февраля 2015, 07:55
Published 15 февраля 2015, 07:55
Modified 4 августа 2022, 21:40
Updated 4 августа 2022, 21:40
При проверке общежития на проспекте Дзержинского младший лейтенант 1985 года рождения совместно с коллегами выявил семейную пару, прибывшую в нашу страну на заработки. Документы, предъявленные для проверки женщиной 1985 года рождения, оказались просроченными. Ее доставили в дежурную часть ОП для привлечения к административной ответственности.
Вскоре в помещение ОВД пришел супруг гражданки, который предложил участковому в качестве вознаграждения деньги, чтобы тот не оформлял соответствующий протокол. Однако, офицер проявил принципиальность и сообщил об этом факте оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В итоге иностранный гражданин был задержан.
Собранные материалы органы внутренних дел передали для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в региональный следственный комитет. Иностранному гражданину грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 8 лет. По решению суда подозреваемый взят под стражу.
Начальник межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров дал указание кадровой службе подготовить приказ о поощрении участкового уполномоченного, проявившего честность и порядочность при исполнении своих обязанностей.
© TagilCity.ru