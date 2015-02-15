В Нижнем Тагиле задержали мигранта, который пытался дать взятку участковому

Вскоре в помещение ОВД пришел супруг гражданки, который предложил участковому в качестве вознаграждения деньги, чтобы тот не оформлял соответствующий протокол. Однако, офицер проявил принципиальность и сообщил об этом факте оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В итоге иностранный гражданин был задержан.