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Posted 15 февраля 2015, 07:55

Published 15 февраля 2015, 07:55

Modified 4 августа 2022, 21:40

Updated 4 августа 2022, 21:40

В Нижнем Тагиле задержали мигранта, который пытался дать взятку участковому

15 февраля 2015, 07:55
Сюжет
Мигранты
В рамках проводившегося на территории Свердловской области оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» сотрудники ОВД Нижнего Тагила задержали уроженца одной из бывших союзных республик 1984 года рождения, пытавшегося дать взятку участковому уполномоченному отдела полиции №17.

При проверке общежития на проспекте Дзержинского младший лейтенант 1985 года рождения совместно с коллегами выявил семейную пару, прибывшую в нашу страну на заработки. Документы, предъявленные для проверки женщиной 1985 года рождения, оказались просроченными. Ее доставили в дежурную часть ОП для привлечения к административной ответственности.

Вскоре в помещение ОВД пришел супруг гражданки, который предложил участковому в качестве вознаграждения деньги, чтобы тот не оформлял соответствующий протокол. Однако, офицер проявил принципиальность и сообщил об этом факте оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В итоге иностранный гражданин был задержан.

Собранные материалы органы внутренних дел передали для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в региональный следственный комитет. Иностранному гражданину грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 8 лет. По решению суда подозреваемый взят под стражу.

Начальник межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров дал указание кадровой службе подготовить приказ о поощрении участкового уполномоченного, проявившего честность и порядочность при исполнении своих обязанностей.

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#Происшествия#Свердловская область#Город#Полиция#Деньги#Мигранты
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