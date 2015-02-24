Тренировка женской группы быстрого реагирования прошла в ИК-6 Нижнего Тагила

Интенсивные тренировки, проводимые сотрудниками отдела специального назначения, направлены не только на поддержание сотрудников группы быстрого реагирования в хорошей физической форме, но и на подготовку коллектива к показному выступлению на арене Дворца молодежи при открытии выставки продукции учреждений ГУФСИН.