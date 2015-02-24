Тренировка женской группы быстрого реагирования прошла в ИК-6 Нижнего Тагила

Posted 24 февраля 2015, 12:35
Published 24 февраля 2015, 12:35
Modified 4 августа 2022, 21:40
Updated 4 августа 2022, 21:40
Интенсивные тренировки, проводимые сотрудниками отдела специального назначения, направлены не только на поддержание сотрудников группы быстрого реагирования в хорошей физической форме, но и на подготовку коллектива к показному выступлению на арене Дворца молодежи при открытии выставки продукции учреждений ГУФСИН.
Спецификой группы быстрого реагирования ИК-6 является то, что она целиком состоит из сотрудниц женщин.
На мой взгляд, показное вступление женщин из состава ГБР, станет красочным зрелищем, демонстрирующим высокие навыки сотрудников нашей пенитеницирной системы – говорит заместитель начальника ГУФСИН полковник внутренней службы Олег Давиденко. До показного занятия тренировки с женским ГБР будут проходить дважды в месяц.
© Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области