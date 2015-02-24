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Posted 24 февраля 2015, 12:35

Published 24 февраля 2015, 12:35

Modified 4 августа 2022, 21:40

Updated 4 августа 2022, 21:40

Тренировка женской группы быстрого реагирования прошла в ИК-6 Нижнего Тагила

24 февраля 2015, 12:35
В ИК-6 Нижнего Тагила, возглавляемой подполковником внутренней службы Иваном Моисеевым, проходят тренировки группы быстрого реагирования по рукопашному бою.

Интенсивные тренировки, проводимые сотрудниками отдела специального назначения, направлены не только на поддержание сотрудников группы быстрого реагирования в хорошей физической форме, но и на подготовку коллектива к показному выступлению на арене Дворца молодежи при открытии выставки продукции учреждений ГУФСИН.

Спецификой группы быстрого реагирования ИК-6 является то, что она целиком состоит из сотрудниц женщин.

На мой взгляд, показное вступление женщин из состава ГБР, станет красочным зрелищем, демонстрирующим высокие навыки сотрудников нашей пенитеницирной системы – говорит заместитель начальника ГУФСИН полковник внутренней службы Олег Давиденко. До показного занятия тренировки с женским ГБР будут проходить дважды в месяц.

© Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

#Спорт#Тренировка#Женская колония
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