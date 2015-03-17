В Нижнем Тагиле проходит второй этап вакцинации от гепатита А

По информации Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области, несмотря на снижение уровня заболеваемости в городе в 2015 году, необходимость проведения противоэпидемических мероприятий сохраняется. Кроме того, требуется завершить иммунизацию тагильчан, имеющих профессиональный риск заражения: медиков, работников образовательных учреждений, предприятий общепита, торговли продуктами питания, коммунального и бытового обслуживания, специалистов, занятых обслуживанием водопроводных и канализационных сооружений. В настоящее время в Нижнем Тагиле показатель привитости варьирует от 31 % - в группе работников, обслуживающих коммунальные сети, до 92 % - категория работников пищевой промышленности.