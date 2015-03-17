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Posted 17 марта 2015, 12:05

Published 17 марта 2015, 12:05

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

В Нижнем Тагиле проходит второй этап вакцинации от гепатита А

17 марта 2015, 12:05
В Администрации Нижнего Тагила состоялось совещание по профилактике вирусного гепатита А. Заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров, представители предприятий Нижнего Тагила, образовательных учреждений и медики обсудили план работы по нераспространению опасного заболевания.

Для завершения иммунизации детского населения Нижнего Тагила, начатой осенью 2014 года, область выделила 40 тысяч доз вакцины против гепатита А. Повторную вакцинацию детей планируется закончить до середины апреля 2015-го, чтобы к сезону летних отпусков и оздоровительного отдыха дети были защищены от этого тяжелого заболевания.

По информации Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области, несмотря на снижение уровня заболеваемости в городе в 2015 году, необходимость проведения противоэпидемических мероприятий сохраняется. Кроме того, требуется завершить иммунизацию тагильчан, имеющих профессиональный риск заражения: медиков, работников образовательных учреждений, предприятий общепита, торговли продуктами питания, коммунального и бытового обслуживания, специалистов, занятых обслуживанием водопроводных и канализационных сооружений. В настоящее время в Нижнем Тагиле показатель привитости варьирует от 31 % - в группе работников, обслуживающих коммунальные сети, до 92 % - категория работников пищевой промышленности.

Согласно принятому плану информационно-разъяснительной работы среди тагильчан, в 2015 году запланирован целый комплекс мероприятий. Повысить информированность жителей о вирусном заболевании призваны тематические репортажи на телевидении, публикации в печатных средствах массовой информации, лекции для населения и обучающие семинары для медицинских работников и педагогов, наглядная агитация и информационные стенды на предприятиях и учреждениях здравоохранения, культуры и спорта.

В этой работе мы надеемся на поддержку крупных предприятий, которые могут, используя все имеющиеся у них ресурсы, доводить информацию до своих коллективов отметила начальник управления социальных программ и семейной политики Лия Мигунова.

Для исследований и обработки анализов нужно хорошее оборудование. Центрифуги для осветления отлично для этого подходят.

© TagilCity.ru по информации пресс-службы Администрации города

#Общество#Свердловская область#Город#Здоровье#Администрация#Гепатит
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