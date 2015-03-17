В Нижнем Тагиле проходит второй этап вакцинации от гепатита А

Posted 17 марта 2015, 12:05
Published 17 марта 2015, 12:05
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
Для завершения иммунизации детского населения Нижнего Тагила, начатой осенью 2014 года, область выделила 40 тысяч доз вакцины против гепатита А. Повторную вакцинацию детей планируется закончить до середины апреля 2015-го, чтобы к сезону летних отпусков и оздоровительного отдыха дети были защищены от этого тяжелого заболевания.
По информации Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области, несмотря на снижение уровня заболеваемости в городе в 2015 году, необходимость проведения противоэпидемических мероприятий сохраняется. Кроме того, требуется завершить иммунизацию тагильчан, имеющих профессиональный риск заражения: медиков, работников образовательных учреждений, предприятий общепита, торговли продуктами питания, коммунального и бытового обслуживания, специалистов, занятых обслуживанием водопроводных и канализационных сооружений. В настоящее время в Нижнем Тагиле показатель привитости варьирует от 31 % - в группе работников, обслуживающих коммунальные сети, до 92 % - категория работников пищевой промышленности.
Согласно принятому плану информационно-разъяснительной работы среди тагильчан, в 2015 году запланирован целый комплекс мероприятий. Повысить информированность жителей о вирусном заболевании призваны тематические репортажи на телевидении, публикации в печатных средствах массовой информации, лекции для населения и обучающие семинары для медицинских работников и педагогов, наглядная агитация и информационные стенды на предприятиях и учреждениях здравоохранения, культуры и спорта.
В этой работе мы надеемся на поддержку крупных предприятий, которые могут, используя все имеющиеся у них ресурсы, доводить информацию до своих коллективов отметила начальник управления социальных программ и семейной политики Лия Мигунова.
Для исследований и обработки анализов нужно хорошее оборудование. Центрифуги для осветления отлично для этого подходят.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы Администрации города