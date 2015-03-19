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Posted 19 марта 2015, 05:20

Published 19 марта 2015, 05:20

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

«Старый соболь» проведет исторические матчи с «Муссоном» из Севастополя

19 марта 2015, 05:20
20 и 21 марта на своей домашней площадке «Старый соболь» проведет заключительный игры первого этапа Чемпионата России по баскетболу с командой «Муссон» г. Севастополь. Символично, что матчи пройдут в дни, когда в нашей стране отмечается годовщина воссоединения Севастополя и Крыма с Российской Федерацией.

Команда «Муссон», которая с 2010 г. выступала в национальном первенстве Украины, бесспорно, добавила колорит нынешнему российскому Чемпионату. Игры с участием команды «города русских моряков» вызывают повышенный интерес у болельщиков во всех городах России.

От результатов этих матчей будет зависеть окончательное распределение мест в нашей группе. В случае успешного исхода поединков с «моряками» «Старый соболь» переместится на 7 строчку в турнирной таблице. Напомним, что в декабре в Крыму в матчах первого круга «Старый соболь» дважды уступил «Муссону» со счетом 76:60 и 70:54.

В пятницу, 20 марта начало матча в 18:00, в субботу – в 16:00. Также игры можно посмотреть в режиме он-лайн на сайте Российской федерации баскетбола - http://russiabasket.ru.

#Спорт#Россия#Свердловская область#Соревнования#Севастополь#Баскетбол#Старый Соболь
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