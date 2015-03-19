«Старый соболь» проведет исторические матчи с «Муссоном» из Севастополя

От результатов этих матчей будет зависеть окончательное распределение мест в нашей группе. В случае успешного исхода поединков с «моряками» «Старый соболь» переместится на 7 строчку в турнирной таблице. Напомним, что в декабре в Крыму в матчах первого круга «Старый соболь» дважды уступил «Муссону» со счетом 76:60 и 70:54.