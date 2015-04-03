Питерские вокзалы

Еще, чтобы скоротать время до отправления следующего поезда, можно посетить Варшавский вокзал. Это огромный развлекательный комплекс под названием «Варшавский экспресс», который раньше был вокзалом. Внутри него очень красиво и уютно, кроме того, нет столпотворения, ведь народу не слишком много. Здесь есть множество кофеен, кинотеатр, каток, паб, ресторан, а также площадка для керлинга, которые в Питере очень мало. Также на территории есть гипермаркет Призма.