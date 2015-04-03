Питерские вокзалы

Posted 3 апреля 2015,, 03:56
Published 3 апреля 2015,, 03:56
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Нужно учитывать, что все продукты, вещи и даже соки, которые продают в магазинах на территории вокзалов, дороже как минимум на четверть, нежели в остальных местах. Многие станции Питера имеют магазины Fix Price либо Stop Express. Кроме того, на вокзалах очень много банкоматов разных банков, среди обязательных Сбербанк, ВТБ24, а также «Санкт-Петербург».
Отели у вокзалов Санкт-Петербурга позволяют воспользоваться бесплатным интернетом. Однако нужно учитывать, что время подобного соединения ограничено и он довольно медленный. Абсолютно всеми станциями руководит специализированная дирекция ОАО РЖД. Она даже имеет сайт, однако его интерфейс довольно сложный для понимания.
Стоит рассказать о некоторых станциях подробнее.
Известно, что Балтийский вокзал обеспечивает сообщение исключительно для пригорода. Здесь сравнительно небольшой зал ожидания, однако можно купить все самые необходимые вещи. Чтобы поесть, стоит заглянуть в заведение российского быстрого питания под названием «Емеля», если хотите почитать в дороге — к вашим услугам «Буквоед». Отели Санкт-Петербурга рядом с ЖД вокзалом Балтийский вокзал позволят отдохнуть путешественникам, которым приходится ждать своего поезда.
Еще, чтобы скоротать время до отправления следующего поезда, можно посетить Варшавский вокзал. Это огромный развлекательный комплекс под названием «Варшавский экспресс», который раньше был вокзалом. Внутри него очень красиво и уютно, кроме того, нет столпотворения, ведь народу не слишком много. Здесь есть множество кофеен, кинотеатр, каток, паб, ресторан, а также площадка для керлинга, которые в Питере очень мало. Также на территории есть гипермаркет Призма.
Варшавский очень близко от Балтийского. Если стоять лицом к последнему, Варшавский расположен в левой стороне, всего в шестистах метрах.
Данная станция позволяет отправиться в Беларусь, Украину либо страны Прибалтики. Также отсюда едут разные электрички.
Здесь есть Пушкинская станция метрополитена, однако ее вестибюль сейчас ремонтируется. Он совмещен с самим вокзалом. Ремонт должен закончиться ближе к осени. Именно поэтому приходится пользоваться станцией Звенигородская, совмещенной с Пушкинской. Так дорога до вокзала немного длиннее, придется пройти дополнительные шестьсот метров. Дополнительно рядом есть метро Технологический институт.