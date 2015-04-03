tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 апреля 2015,, 07:40

Published 3 апреля 2015,, 07:40

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Тагильчане стали чемпионами первого этапа кубка Свердловской области по воркауту

3 апреля 2015, 07:40
Тагильчане стали чемпионами первого этапа кубка Свердловской области по воркауту. На соревнования, прошедшие в Реже, приехало более 50 участников. Честь нашего города отстаивали девять спортсменов из команды «WORKOUT Нижний Тагил».

Лучшими в индивидуальном фристайле и силовом двоеборье в своих возрастных группах признаны Никита Вяткин и Данил Шашков. Призером кубка в номинации статическое троеборье (абсолютная категория) стал Рустам Хайруллин. Он не только участвовал в соревнованиях, но был еще и одним из судей.

Соперники достойные, — рассказал Рустам. — Все ребята показали хорошую подготовку. Нашим спортсменам удалось выйти на новый уровень. Они убедились, что могут намного больше, чем сами того ожидали. Отдельно хочется отметить Лену Корнееву и Катю Кузнецову — это первые девушки, выступившие в индивидуальном фристайле от Тагила. И не важно, что не заняли призовых мест, они большие умницы. Желаю им удачи в достижении своих целей.

Кубок области состоит из семи этапов. Один из них, третий по счету, примет Нижний Тагил — 13 июня на стадионе «Высокогорец».

Команда «WORKOUT Нижний Тагил» 18 апреля, в 16.00, приглашает всех желающих на стадион «Высокогорец», где пройдет открытая тренировка по воркауту. Узнать подробности мероприятия или присоединиться к движению можно по тел.: 89521446842, либо обратиться лично к организаторам по адресу: улица Красноармейская, 82, в понедельник, среду и пятницу с 18.00 до 21.00.

Также напоминаем, что 9 Мая уже во второй раз в стенах городского Дворца молодежи состоится спортивный фестиваль «Спасибо деду за Победу!»

#Спорт#Россия#Свердловская область#Maurice#Воркаут#Кубок#Чемпионат#Workout#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно
Сегодня, 15:27
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
Вчера, 13:48
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:33
Недостроенную детскую многопрофильную больницу снесут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:00
Сероводород и оксид азота: 6 февраля Нижний Тагил накрыли вредные выбросы
Сегодня, 14:04
Общественные слушания по проекту шламонакопителя пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:09