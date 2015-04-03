Тагильчане стали чемпионами первого этапа кубка Свердловской области по воркауту

Соперники достойные, — рассказал Рустам. — Все ребята показали хорошую подготовку. Нашим спортсменам удалось выйти на новый уровень. Они убедились, что могут намного больше, чем сами того ожидали. Отдельно хочется отметить Лену Корнееву и Катю Кузнецову — это первые девушки, выступившие в индивидуальном фристайле от Тагила. И не важно, что не заняли призовых мест, они большие умницы. Желаю им удачи в достижении своих целей.