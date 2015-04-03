Тагильчане стали чемпионами первого этапа кубка Свердловской области по воркауту

Posted 3 апреля 2015,, 07:40
Published 3 апреля 2015,, 07:40
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Лучшими в индивидуальном фристайле и силовом двоеборье в своих возрастных группах признаны Никита Вяткин и Данил Шашков. Призером кубка в номинации статическое троеборье (абсолютная категория) стал Рустам Хайруллин. Он не только участвовал в соревнованиях, но был еще и одним из судей.
Соперники достойные, — рассказал Рустам. — Все ребята показали хорошую подготовку. Нашим спортсменам удалось выйти на новый уровень. Они убедились, что могут намного больше, чем сами того ожидали. Отдельно хочется отметить Лену Корнееву и Катю Кузнецову — это первые девушки, выступившие в индивидуальном фристайле от Тагила. И не важно, что не заняли призовых мест, они большие умницы. Желаю им удачи в достижении своих целей.
Кубок области состоит из семи этапов. Один из них, третий по счету, примет Нижний Тагил — 13 июня на стадионе «Высокогорец».
Команда «WORKOUT Нижний Тагил» 18 апреля, в 16.00, приглашает всех желающих на стадион «Высокогорец», где пройдет открытая тренировка по воркауту. Узнать подробности мероприятия или присоединиться к движению можно по тел.: 89521446842, либо обратиться лично к организаторам по адресу: улица Красноармейская, 82, в понедельник, среду и пятницу с 18.00 до 21.00.
Также напоминаем, что 9 Мая уже во второй раз в стенах городского Дворца молодежи состоится спортивный фестиваль «Спасибо деду за Победу!»