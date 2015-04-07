Лондон — самый дорогой город в вопросах проживания

Posted 7 апреля 2015,, 04:10
Published 7 апреля 2015,, 04:10
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Если вы намерены связать свой отдых с удивительным городом Лондон, то перед тем как собираться в путь, стоит узнать некоторые особенности этого места. Британская столица является одним из дорогостоящих для проживания городов. Кроме того, столь высокие цены взлетают еще выше во время проведения спортивных мероприятий, а до них подданные Короны очень охочи. Есть и еще одно правило, которое стоит учесть перед бронированием гостиницы, если вы желаете сэкономить. Оно заключается в том, что наиболее дорогие отели раскинуты в границах Zone 1, которая выступает в качестве исторического центра.
Отели Лондона рядом с Музеем Джеффри могут стоить совсем недорого, в особенности, если это гостиницы с не слишком высокой звездностью. Например, The Shoreditch Inn имеет две звезды, но здесь довольно много услуг, свойственных высококлассным местам для отдыха. Среди них можно выделить беспроводной интернет и наличие сейфа в каждом номере. При возникновении вопросов сотрудники готовы будут помочь с их решением, для этого круглые сутки напролет работает стойка регистрации. Не стоит бронировать номер в этом отеле, если вы любитель выкурить сигаретку на ночь или в течение дня, так как на территории запрещено курение. Предоставляются удобные условия в отеле и для гостей с ограниченными физическими возможностями, в том числе, лифт.
Отели Лондона рядом с Театром Глобус предлагают условия на всякий кошелек. Так, если вы предпочитаете отдых на широкую ногу, то можно расположиться в отеле с пятью звездами Grange St Paul's Hotel. Все те, кто бронируют номер в этой гостинице, не упускают возможности посетить галерею Тейт и собор Св. Павла. В отеле хорошо развита система питания, утром вы сможете ощутить это, спустившись на завтрак, а днем, посетив ресторан с романтическим названием Novello. В нем вам предложат на выбор блюда национальных и европейских кухонь. Помимо этого, гости могут выбрать вечернее времяпровождение в баре или фитнес-центре. Для тех, кто любит оздоровительные процедуры, будет интересно посетить и велнес-центр, где проводят косметические процедуры. В свободное время можно будет выйти во всемирную сеть, беспроводной доступ к которой предоставляется на территории отеля совершенно бесплатно. В любое время вы сможете обратиться за помощью к персоналу с тем, чтобы получить помощь по составлению экскурсионного маршрута или бронированию билетов.