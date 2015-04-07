Лондон — самый дорогой город в вопросах проживания

Отели Лондона рядом с Театром Глобус предлагают условия на всякий кошелек. Так, если вы предпочитаете отдых на широкую ногу, то можно расположиться в отеле с пятью звездами Grange St Paul's Hotel. Все те, кто бронируют номер в этой гостинице, не упускают возможности посетить галерею Тейт и собор Св. Павла. В отеле хорошо развита система питания, утром вы сможете ощутить это, спустившись на завтрак, а днем, посетив ресторан с романтическим названием Novello. В нем вам предложат на выбор блюда национальных и европейских кухонь. Помимо этого, гости могут выбрать вечернее времяпровождение в баре или фитнес-центре. Для тех, кто любит оздоровительные процедуры, будет интересно посетить и велнес-центр, где проводят косметические процедуры. В свободное время можно будет выйти во всемирную сеть, беспроводной доступ к которой предоставляется на территории отеля совершенно бесплатно. В любое время вы сможете обратиться за помощью к персоналу с тем, чтобы получить помощь по составлению экскурсионного маршрута или бронированию билетов.