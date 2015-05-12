Насладись отдыхом в Испании!

Posted 12 мая 2015,, 04:15
Published 12 мая 2015,, 04:15
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Барселона — это город со своим характером и своей судьбой. Являясь центром непокорной Каталонии, этот город отличается самобытностью и городским пейзажем. Ощутить энергетику и динамику города можно, пройдясь по улице Лас Рамблас, главной улице в Барселоне. Также следует заглянуть на местный рынок и попробовать свежие фрукты и овощи, вкус которых освежает даже в летнюю жару, а местный колорит добавит изюминку в ваше путешествие. Барселона интересна своей архитектурой и красками: именно здесь воплощал свои самые смелые замыслы необыкновенный архитектор Антонио Гауди. Он наполнил этот город своими потрясающими шедеврами, такими как Парк Гуэль, Саграда Фамилия, Дом Бальо и многими другими. Все это великолепие красок и разносторонность города привлекает тысячи туристов, спешащих погрузиться в испанский мир радости и веселья. Отели в центре Барселоны всегда рады своим гостям и готовы предоставить им комфортабельные номера для отдыха, который обязательно понадобится, чтобы восстановить силы перед осмотром новых достопримечательностей.
Мало кто знает, что история Мадрида начинается с маленькой деревушки, которая находилась рядом с крепостью Маджирит. Так небольшое поселение постепенно разрасталось и превратилось в великолепный город с величественной архитектурой.
Мадрид поистине королевский город с дворцами и замками, в которых хочется бродить, впитывая в себя историю королевской династии и страны. Гуляя по городу среди потрясающих дворцовых комплексов, чувствуешь себя частью этого необыкновенного волшебства, которое таится за каждым углом.
Знакомство с Мадридом следует начать с площади Пуэрта-дель-Соль, что в переводе с испанского означает «Ворота Солнца». Рядом с площадью находятся Парламент, Королевский дворец, Плаза-Майори и самый большой вокзал Испании Аточа.
Художественная жизнь города представлена множеством музеев, выставок и арт-центров. Король музеев — Прадо, обязательный для посещения. Богатейшая коллекция картин испанских художников, шедевры итальянской, фламандской и голландской живописи представлены в музее. Если вы мечтаете проникнуться творениями божественного Эль Греко, окунуться в сюрреалистический мир Босха и восхититься глубиной картин Де Гойи, то вам обязательно стоит посетить музей Прадо.