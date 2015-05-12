Насладись отдыхом в Испании!

Барселона — это город со своим характером и своей судьбой. Являясь центром непокорной Каталонии, этот город отличается самобытностью и городским пейзажем. Ощутить энергетику и динамику города можно, пройдясь по улице Лас Рамблас, главной улице в Барселоне. Также следует заглянуть на местный рынок и попробовать свежие фрукты и овощи, вкус которых освежает даже в летнюю жару, а местный колорит добавит изюминку в ваше путешествие. Барселона интересна своей архитектурой и красками: именно здесь воплощал свои самые смелые замыслы необыкновенный архитектор Антонио Гауди. Он наполнил этот город своими потрясающими шедеврами, такими как Парк Гуэль, Саграда Фамилия, Дом Бальо и многими другими. Все это великолепие красок и разносторонность города привлекает тысячи туристов, спешащих погрузиться в испанский мир радости и веселья. Отели в центре Барселоны всегда рады своим гостям и готовы предоставить им комфортабельные номера для отдыха, который обязательно понадобится, чтобы восстановить силы перед осмотром новых достопримечательностей.