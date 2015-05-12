tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2015,, 04:15

Published 12 мая 2015,, 04:15

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Насладись отдыхом в Испании!

12 мая 2015, 04:15
Одно из излюбленных мест отдыха всех туристов — это Испания. Удивительные пейзажи, национальные традиции, приятный климат — вот слагаемые лучшего отдыха, который запомнится надолго и который точно захочется повторить!

Барселона — это город со своим характером и своей судьбой. Являясь центром непокорной Каталонии, этот город отличается самобытностью и городским пейзажем. Ощутить энергетику и динамику города можно, пройдясь по улице Лас Рамблас, главной улице в Барселоне. Также следует заглянуть на местный рынок и попробовать свежие фрукты и овощи, вкус которых освежает даже в летнюю жару, а местный колорит добавит изюминку в ваше путешествие. Барселона интересна своей архитектурой и красками: именно здесь воплощал свои самые смелые замыслы необыкновенный архитектор Антонио Гауди. Он наполнил этот город своими потрясающими шедеврами, такими как Парк Гуэль, Саграда Фамилия, Дом Бальо и многими другими. Все это великолепие красок и разносторонность города привлекает тысячи туристов, спешащих погрузиться в испанский мир радости и веселья. Отели в центре Барселоны всегда рады своим гостям и готовы предоставить им комфортабельные номера для отдыха, который обязательно понадобится, чтобы восстановить силы перед осмотром новых достопримечательностей.

Мадрид — королевский город

Мало кто знает, что история Мадрида начинается с маленькой деревушки, которая находилась рядом с крепостью Маджирит. Так небольшое поселение постепенно разрасталось и превратилось в великолепный город с величественной архитектурой.

Мадрид поистине королевский город с дворцами и замками, в которых хочется бродить, впитывая в себя историю королевской династии и страны. Гуляя по городу среди потрясающих дворцовых комплексов, чувствуешь себя частью этого необыкновенного волшебства, которое таится за каждым углом.

Знакомство с Мадридом следует начать с площади Пуэрта-дель-Соль, что в переводе с испанского означает «Ворота Солнца». Рядом с площадью находятся Парламент, Королевский дворец, Плаза-Майори и самый большой вокзал Испании Аточа.

Художественная жизнь города представлена множеством музеев, выставок и арт-центров. Король музеев — Прадо, обязательный для посещения. Богатейшая коллекция картин испанских художников, шедевры итальянской, фламандской и голландской живописи представлены в музее. Если вы мечтаете проникнуться творениями божественного Эль Греко, окунуться в сюрреалистический мир Босха и восхититься глубиной картин Де Гойи, то вам обязательно стоит посетить музей Прадо.

#Общество#Отдых#Туризм#Maurice#Отели#Испания#Барселона
Подпишитесь
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:23
Майор полиции, служивший в ГИБДД, найден застреленным в Екатеринбурге
Сегодня, 09:10
Формальдегид был превышен 12 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
15 февраля, 08:12
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
15 февраля, 09:20
В Нижнем Тагиле весной начнется капитальный ремонт в школе № 33
Вчера, 14:23
Безветренная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Вчера, 12:39