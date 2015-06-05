Подведены итоги школьных олимпиад 2015 года. Тагильчане-победители принимают поздравления (ФОТО)

Posted 5 июня 2015, 10:25
Published 5 июня 2015, 10:25
Modified 24 февраля, 07:44
Updated 24 февраля, 07:44
Этот учебный год стал рекордным для нижнетагильских олимпиадников. В сумме тагильские школьники завоевали 61 призовое место на региональном и 3 на всероссийском этапе олимпиады.
Особенно отличились три молодых тагильчанина. Среди них Дмитрий Коновалов — призёр Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, учащийся МАОУ Политехническая гимназия.
Напомним, Дмитрий номинировался на премию TagilCity.ru «Человек года 2014». Сегодня наша редакция связалась с ним, и Дмитрий поделился своими впечатлениями от участия в олимпиаде.
Участие в олимпиадах очень значимо, причём не только для самого участника и его школы, но также для города и области. Потому что формируемые команды отстаивают честь области на всероссийских олимпиадах.
От призового места, я, прежде всего, испытал радость. Кроме того, приятно то, что администрация города тоже обратила на это внимание и пригласила на приём по этому случаю, — поделился Дмитрий в беседе с корреспондентом TagilCity.ru
Не менее значимо достижение другого ученика Политехнической гимназии — Ильи Лаврова. Он — абсолютный победитель Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
В шорт-лист самых выдающихся олимпиадников этого года попала и девушка. Это — Полина Кокшарова, учащаяся МАОУ гимназия №18, ставшая призёром Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.
TagilCity.ru поздравляет талантливых школьников с призовыми местами и желает успехов в дальнейшем, а взрослым тагильчанам мы напоминаем о том, что в Нижнем Тагиле работает множество школ, кружков и секции, которые помогут развить таланты вашего чада.
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