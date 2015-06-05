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Posted 5 июня 2015, 10:25

Published 5 июня 2015, 10:25

Modified 24 февраля, 07:44

Updated 24 февраля, 07:44

Подведены итоги школьных олимпиад 2015 года. Тагильчане-победители принимают поздравления (ФОТО)

5 июня 2015, 10:25
Вот и завершился школьный учебный год, а вместе с ним и сезон школьных олимпиад.

Этот учебный год стал рекордным для нижнетагильских олимпиадников. В сумме тагильские школьники завоевали 61 призовое место на региональном и 3 на всероссийском этапе олимпиады.

Особенно отличились три молодых тагильчанина. Среди них Дмитрий Коновалов — призёр Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, учащийся МАОУ Политехническая гимназия.

Напомним, Дмитрий номинировался на премию TagilCity.ru «Человек года 2014». Сегодня наша редакция связалась с ним, и Дмитрий поделился своими впечатлениями от участия в олимпиаде.

Участие в олимпиадах очень значимо, причём не только для самого участника и его школы, но также для города и области. Потому что формируемые команды отстаивают честь области на всероссийских олимпиадах.

От призового места, я, прежде всего, испытал радость. Кроме того, приятно то, что администрация города тоже обратила на это внимание и пригласила на приём по этому случаю, — поделился Дмитрий в беседе с корреспондентом TagilCity.ru

Не менее значимо достижение другого ученика Политехнической гимназии — Ильи Лаврова. Он — абсолютный победитель Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

В шорт-лист самых выдающихся олимпиадников этого года попала и девушка. Это — Полина Кокшарова, учащаяся МАОУ гимназия №18, ставшая призёром Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.

TagilCity.ru поздравляет талантливых школьников с призовыми местами и желает успехов в дальнейшем, а взрослым тагильчанам мы напоминаем о том, что в Нижнем Тагиле работает множество школ, кружков и секции, которые помогут развить таланты вашего чада.

Что нужно каждому школьнику помимо учебников? Конечно же канцтовары! На сайте skrepo.ru вы можете найти канцтовары для школы или офиса.

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