Юные дарования из Нижнего Тагила были удостоены первой премии на международном конкурсе

Posted 7 июня 2015,, 12:05
Published 7 июня 2015,, 12:05
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Ребята много репетировали и тщательно готовились. Для конкурса они приготовили три номера, одним из которых было акапельное пение. С ними они покорили сердца жюри в г. Хеб на региональном конкурсе Карлаварского края в Чехии и стали призёрами первой степени.
Затем ребят ждала культурная программа. Победители посетили в своей экскурсионной поездке достопримечательности и курорты таких городов, как Хеб, Франтишковы Лазни и Мариинские Лазни, пообщались с юными певцами и танцорами Чехии. Такой культурный обмен особенно важен, поскольку все эти города являются городами-побратимами Нижнего Тагила.
Исколесив чешские города-побратимы, тагильчане направились в Прагу. Где в финале международного интернационального конкурса «Мой фестиваль» стали призёрами первой степени.
Редакция TagilCity.ru поздравляет юные дарования с победой и желает дальнейших творческих успехов. Кроме того, победа в подобных конкурсах благотворно влияет и на международный престиж города Нижний Тагил.
Напоминаем, ранее портал TagilCity.ru сообщал о талантливых и патриотичных школьниках, которые массово исполнили 70 военных песен.
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