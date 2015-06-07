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Posted 7 июня 2015,, 12:05

Published 7 июня 2015,, 12:05

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Юные дарования из Нижнего Тагила были удостоены первой премии на международном конкурсе

7 июня 2015, 12:05
Ребята из вокально-хореографической студии «Питер Пэн» недавно вернулись из поездки по Чехии. Не с пустыми руками.

Ребята много репетировали и тщательно готовились. Для конкурса они приготовили три номера, одним из которых было акапельное пение. С ними они покорили сердца жюри в г. Хеб на региональном конкурсе Карлаварского края в Чехии и стали призёрами первой степени.

Затем ребят ждала культурная программа. Победители посетили в своей экскурсионной поездке достопримечательности и курорты таких городов, как Хеб, Франтишковы Лазни и Мариинские Лазни, пообщались с юными певцами и танцорами Чехии. Такой культурный обмен особенно важен, поскольку все эти города являются городами-побратимами Нижнего Тагила.

Исколесив чешские города-побратимы, тагильчане направились в Прагу. Где в финале международного интернационального конкурса «Мой фестиваль» стали призёрами первой степени.

Редакция TagilCity.ru поздравляет юные дарования с победой и желает дальнейших творческих успехов. Кроме того, победа в подобных конкурсах благотворно влияет и на международный престиж города Нижний Тагил.

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#Общество#Денис Объедкин#Дети#Конкурс#Школа#Концерт#Города-побратимы#Хеб#Прага#Гордость Нижнего Тагила
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