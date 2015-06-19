На Вагонке празднование дня рождения закончилось братоубийством (ФОТО)

Павел Горшков (убийца) был ранее судим. Его брат — Александр — положительно отличался от него. До осени прошлого года работал в магазине бытовой электроники охранником, но был уволен. По версии руководства, его подозревали в причастности к хищениям собственности магазина, однако это не было доказано.