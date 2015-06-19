На Вагонке празднование дня рождения закончилось братоубийством (ФОТО)

Posted 19 июня 2015, 08:10
Published 19 июня 2015, 08:10
Modified 24 февраля, 07:45
Updated 24 февраля, 07:45
Между перебравшими братьями возникла пьяная ссора. Для выяснения отношений был выбран двор рядом с домом на улице Коминтерна, где проходило празднование.
По версии полиции, в какой-то момент словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Потом у Павла в руке оказался нож. Этим ножом он в пылу конфликта и нанёс Александру три ранения в область живота. Медики, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть Александра Горшкова. Братоубийца передан в руки правоохранительных органов, ведётся расследование.
Журналистам TagilCity.ru из источника, пожелавшего остаться неизвестным, но бывшего близко знакомым с братьями, удалось выяснить некоторые факты их биографии.
Павел Горшков (убийца) был ранее судим. Его брат — Александр — положительно отличался от него. До осени прошлого года работал в магазине бытовой электроники охранником, но был уволен. По версии руководства, его подозревали в причастности к хищениям собственности магазина, однако это не было доказано.
Конфликты между братьями возникали и раньше, но до кровопролития дело не доходило, — рассказала журналисту TagilCity.ru бывшая коллега убитого.
Ведётся расследование. Портал TagilCity.ru будет держать вас в курсе событий.
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