Наша Поклонская: прокуратуру Екатеринбурга возглавила тагильчанка (ФОТО)

Posted 30 июня 2015, 14:55
Published 30 июня 2015, 14:55
Modified 14 декабря 2023, 15:54
Updated 14 декабря 2023, 15:54
Ранее Светлана Кузнецова работала в одном из районов Нижнего Тагила. До сегодняшнего дня она руководила прокуратурой Вагонки.
Предшественник Светланы Кузнецовой – Вячеслав Петров – покинул свою должность ещё в начале июня. Официальная причина – выход на пенсию.
Кстати, место Светланы Кузнецовой в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила занял однофамилец известного актёра Сергей Гармаш.