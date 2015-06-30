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Posted 30 июня 2015, 14:55

Published 30 июня 2015, 14:55

Modified 14 декабря 2023, 15:54

Updated 14 декабря 2023, 15:54

Наша Поклонская: прокуратуру Екатеринбурга возглавила тагильчанка (ФОТО)

30 июня 2015, 14:55
Генпрокурор России Юрий Чайка подписал указ о назначении прокурором Екатеринбурга старшего советника юстиции Светланы Кузнецовой.

Ранее Светлана Кузнецова работала в одном из районов Нижнего Тагила. До сегодняшнего дня она руководила прокуратурой Вагонки.

Предшественник Светланы Кузнецовой – Вячеслав Петров – покинул свою должность ещё в начале июня. Официальная причина – выход на пенсию.

Кстати, место Светланы Кузнецовой в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила занял однофамилец известного актёра Сергей Гармаш.

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#Общество#Прокуратура#Чиновники#Дзержинский район#Прокурор#Анна Кузнецова
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