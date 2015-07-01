Общественники Нижнего Тагила возмущены тем, что большегрузы ездят прямо по центру города (ФОТО)

Так, активисты ОД «Тагил без ям» обратили внимание на грузовой автомобиль, который игнорировал запрещающие знаки и двигался по проспекту Мира от Карла Маркса в сторону улицы Ленина. Температура воздуха тогда (29.06) превышала отметку в 35 градусов, а вес данного автомобиля превышал 60 тонн. При таких нагрузках и температурных режимах повреждение дорог неизбежно.