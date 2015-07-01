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Posted 1 июля 2015, 11:20

Published 1 июля 2015, 11:20

Modified 24 февраля, 07:45

Updated 24 февраля, 07:45

Общественники Нижнего Тагила возмущены тем, что большегрузы ездят прямо по центру города (ФОТО)

1 июля 2015, 11:20
Для Нижнего Тагила по-прежнему актуальны проблемы других крупных индустриальных городов.

Проблема движения по улицам тяжёлых и шумных большегрузов везде решается по-разному. Где-то для них строятся отдельные транспортные артерии, отгороженные специальными стенами, поглощающими часть шума. Куда-то товары доставляются только железной дорогой или морем, но Нижний Тагил — сухопутный город, а значит, решать проблемы движения большегрузов по городу придётся решать имеющимися средствами.

Одним из таких средств является направление жалоб в полномочные инстанции, когда большегрузы нарушают правила ПДД.

Так, активисты ОД «Тагил без ям» обратили внимание на грузовой автомобиль, который игнорировал запрещающие знаки и двигался по проспекту Мира от Карла Маркса в сторону улицы Ленина. Температура воздуха тогда (29.06) превышала отметку в 35 градусов, а вес данного автомобиля превышал 60 тонн. При таких нагрузках и температурных режимах повреждение дорог неизбежно.

Прошу установить собственника этого автомобиля и привлечь к административной ответственности за нарушение правил ПДД написал в своём обращению к мэру председатель ОД «Тагил без ям» Н. Чапурин.

Редакция TagilCity.ru не берётся судить дальнобойщиков и строителей, понимая то, насколько тяжела их работа. Но с другой стороны, асфальт, разбиваемый их грузовиками, укладывается за деньги тагильских налогоплательщиков. Потому, явственно необходим контроль за движением тяжёлого грузового транспорта по городу.

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#Общество#ГИБДД#Тагил без ям#Дальнобойщики#ПДД#Грузовик
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