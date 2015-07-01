Общественники Нижнего Тагила возмущены тем, что большегрузы ездят прямо по центру города (ФОТО)

Posted 1 июля 2015, 11:20
Published 1 июля 2015, 11:20
Modified 24 февраля, 07:45
Updated 24 февраля, 07:45
Проблема движения по улицам тяжёлых и шумных большегрузов везде решается по-разному. Где-то для них строятся отдельные транспортные артерии, отгороженные специальными стенами, поглощающими часть шума. Куда-то товары доставляются только железной дорогой или морем, но Нижний Тагил — сухопутный город, а значит, решать проблемы движения большегрузов по городу придётся решать имеющимися средствами.
Одним из таких средств является направление жалоб в полномочные инстанции, когда большегрузы нарушают правила ПДД.
Так, активисты ОД «Тагил без ям» обратили внимание на грузовой автомобиль, который игнорировал запрещающие знаки и двигался по проспекту Мира от Карла Маркса в сторону улицы Ленина. Температура воздуха тогда (29.06) превышала отметку в 35 градусов, а вес данного автомобиля превышал 60 тонн. При таких нагрузках и температурных режимах повреждение дорог неизбежно.
Прошу установить собственника этого автомобиля и привлечь к административной ответственности за нарушение правил ПДД написал в своём обращению к мэру председатель ОД «Тагил без ям» Н. Чапурин.
Редакция TagilCity.ru не берётся судить дальнобойщиков и строителей, понимая то, насколько тяжела их работа. Но с другой стороны, асфальт, разбиваемый их грузовиками, укладывается за деньги тагильских налогоплательщиков. Потому, явственно необходим контроль за движением тяжёлого грузового транспорта по городу.
© TagilCity.ru