Жителям Тюмени теперь придётся ездить в Ханты-Мансийск через Нижний Тагил (ФОТО)

Posted 20 июля 2015, 06:55
Published 20 июля 2015, 06:55
Modified 24 февраля, 07:45
Updated 24 февраля, 07:45
Это случилось сегодня, около шести утра, после ливня, который длился всю ночь отметили в ведомстве.
На месте работают 4 наряда ДПС. Сотрудники ГИБДД в Тобольске задерживают транспорт, движущийся в Югру. Водителям сообщают об ограничении движения. С другой стороны промоины помощь оказывают наряды ДПС из Госавтоинспекции Югры.
Для ликвидации последствий размыва трассы из Тюмени, Ярково и Тобольска выдвинулась колонна тяжелой техники: груженых самосвалов и грейдеров Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия. На месте работает техника Уватского ДРСУ.
В районе размытого участка дороги со стороны Тобольска скопилась большая колонна автомобилей. Сотрудники ГИБДД размещают людей и автомобили на автостоянках, кемпингах, автозаправках, освобождая дорогу для проезда дорожной техники, провоза труб и проведения восстановительных работ на трассе.
ГИБДД призывает ограничить поездки в Югру и со стороны Югры в Тюменскую область до окончания восстановительных работ. По предварительным оценкам дорожников работы по восстановлению дороги могут продлиться около суток.
В ФКУ «Уралуправтодор» добавляют, что объезд осуществляется по маршруту: Тюмень — Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — Ивдель — Ханты-Мансийск.