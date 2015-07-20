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Posted 20 июля 2015, 06:55

Published 20 июля 2015, 06:55

Modified 24 февраля, 07:45

Updated 24 февраля, 07:45

Жителям Тюмени теперь придётся ездить в Ханты-Мансийск через Нижний Тагил (ФОТО)

20 июля 2015, 06:55
На 447 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в районе села Демьянка, временно приостановлено движение из-за размыва трассы дождевыми потоками. По информации ГИБДД Тюменской области, на дороге образовалась промоина глубиной 7 метров, длиной около 30 метров.

Это случилось сегодня, около шести утра, после ливня, который длился всю ночь отметили в ведомстве.

На месте работают 4 наряда ДПС. Сотрудники ГИБДД в Тобольске задерживают транспорт, движущийся в Югру. Водителям сообщают об ограничении движения. С другой стороны промоины помощь оказывают наряды ДПС из Госавтоинспекции Югры.

Для ликвидации последствий размыва трассы из Тюмени, Ярково и Тобольска выдвинулась колонна тяжелой техники: груженых самосвалов и грейдеров Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия. На месте работает техника Уватского ДРСУ.

В районе размытого участка дороги со стороны Тобольска скопилась большая колонна автомобилей. Сотрудники ГИБДД размещают людей и автомобили на автостоянках, кемпингах, автозаправках, освобождая дорогу для проезда дорожной техники, провоза труб и проведения восстановительных работ на трассе.

ГИБДД призывает ограничить поездки в Югру и со стороны Югры в Тюменскую область до окончания восстановительных работ. По предварительным оценкам дорожников работы по восстановлению дороги могут продлиться около суток.

В ФКУ «Уралуправтодор» добавляют, что объезд осуществляется по маршруту: Тюмень — Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — Ивдель — Ханты-Мансийск.

#Общество#Авто#Дорога#Серовская трасса#Тюмень#Дожди#Сибирь#Ханты-Мансийск
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