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Posted 14 сентября 2015, 12:45

Published 14 сентября 2015, 12:45

Modified 4 августа 2022, 21:37

Updated 4 августа 2022, 21:37

Тагильчанин избил сожительницу, которая родила ему ребенка. Она написала в полицию, а он повесился

14 сентября 2015, 12:45
В истории, которая произошла 13 августа в селе Петрокаменское, один факт страшнее другого.

Тагильчанину, который свел счеты с жизнью, был всего 21 год. А его сожительнице - 17 лет. Кстати, у них уже есть трехмесячный ребенок.

В конце августа молодой человек поругался со своей любимой - ученицей 11-го класса. Распустил руки, а молодая мама в порыве гнева написала заявление в полицию. Возлюбленный, преследуемый обидой на поступок девушки, начал сильно пить. А в воскресенье зеленый змий подсказал юноше, что ему пора...

Ранее TagilCity.ru уже писал, что за первые полгода в Нижнем Тагиле открылись 17 алкомаркетов и несколько пивнушек. Алкоголь все чаще приводит людей на скользкую дорожку: под влиянием градуса они воруют, попадают в смертельные ДТП и даже намеренно убивают. Может быть, стоит построже воспитывать детей и убирать подальше от жилых домов алкогольные магазины, в том числе ларьки с пузырьками 95-градусных лосьонов?

© Александра Постоногова, TagilCity.ru

#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Алкоголь#Криминал#Покровское#Молодежь#Пьянство
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