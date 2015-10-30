Просто ли стать «банкротом»?

Posted 30 октября 2015,, 04:10
Published 30 октября 2015,, 04:10
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В этом нет ничего удивительного — подводя итоги первого полугодия, мы обнаруживаем внушительную сумму, которую задолжали заемщики МФО и банкам — порядка нескольких триллионов рублей. Каждый в этой ситуации беспокоится о своих интересах — финансовые организации испытывают серьезную тревогу, не спровоцирует ли этот закон массовое уклонение от выплаты долга. А многие должники видят в этом освобождение от гнетущих обязанностей. Некоторые наивно полагают, что стоит объявить себя банкротом, как отпадет необходимость выплачивать срочный займ без всяких последствий, то есть это никак не скажется на кредитной истории. Действительно, кажется, что банкам есть о чем волноваться — только за первый месяц подано уже 46 исков.
Неужели взять деньги в долг и честно с ним рассчитаться сложнее, чем тратить время и нервы на хождения по судам. Конечно, обобщать не стоит — в жизни бывают разные ситуации. К примеру, деньги в долг оформил обязательный человек, он исправно вносил платежи до тех пор, пока не потерял работу или серьезно заболел. Если бы у него была возможность, то он вернул бы срочный займ без промедления. Но вот обстоятельства не позволяют этого сделать, проценты набегают, и сумма давно в несколько раз перевалила начальную. В такой ситуации это, действительно, покажется единственным спасением от тяжкого бремени.
Если вникнуть в суть нового постановления внимательнее, то станет ясно, что в нем не так просто. Это крайняя мера, к которой можно решиться прибегнуть только в крайнем случае. Во-первых, истец должен взять на себя расходы по делу и оплатить пошлину. Во-вторых, в будущем истца поджидает множество ограничений. Положительное решение суда не позволит ему в дальнейшем занимать руководящие должности в определенных сферах, данные обязательно будут внесены в кредитную историю. То есть, вы уже не сможете набрать в поисковой строке «деньги в долг Екатеринбург» и получить срочный займ без проблем. С большей долей вероятности вы получите отказы во всех организациях.
Кроме того, если вы взяли деньги в долг в небольшом размере, то на вас нововведения не распространяются. Порог начинается от 500 000 рублей. Однако не стоит отчаиваться — многие финансовые организации идут навстречу своим заемщикам, которые испытывают затруднения. Нужно только своевременно об этом сообщить. Например, сервис «Займер», сфера деятельности которого охватывает все города России и Екатеринбург в том числе, не только может выдать срочный займ без всяких справок, но и всегда готов встать на место своего клиента. Например, вы проживаете в городе Екатеринбург и по какой-то причине не можете своевременно вернуть сумму. МФО предложит вам два варианта — продление срока договора или реструктуризацию, но только при наличии подтверждающих тяжелое положение документов.
К чему это приведет, будет понятно чуть позже, когда вынесут решения по нескольким искам в Екатеринбурге и других городах, так как судебная практика в этом направление только начинает формироваться.
По материалам https://www.zaymer.ru/